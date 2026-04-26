NOVI EXPRESS Vojni analitičar Robert Barić objašnjava kako je Ukrajina iskoristila rat podacima protiv ruske nadmoći čelika i srušila staru dogmu
Što se zbiva u Ukrajini i Iranu: Dron i AI ruše dogmu da slabije vojske gube rat u 90 dana
Iako je globalno pažnja usmjerena prema sukobu SAD i Irana rat u Ukrajini se nastavlja. Premda se stalno najavljuje kapitulacija Kijeva situacija na terenu je drugačija. Od siječnja do sada ukrajinske snage izvode niz protunapada kojima su oslobodile više od 500 km2 na području Dnjepropetrovska (teritorij koji je ruska strana zauzela proteklih mjeseci). Na sjeveru oslobođen je Kupjansk i zaustavljeno rusko napredovanje. Ruska proljetna ofenziva započeta 20. ožujka ne daje vidljive rezultate. Moskva je zaustavila napade i zadnja dva tjedna regrupira svoje snage. Rusija sve teže nadoknađuje ljudske gubitke a ruska ekonomska situacija se pogoršava. Sve ovo upućuje na zamrzavanje sukoba.
