Obavijesti

News

Komentari 6
NOVI/STARI MINISTAR

Što sve Tomislav Ćorić ima u imovinskoj? Evo kolika mu je plaća u HNB-u, a ima i brod...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Što sve Tomislav Ćorić ima u imovinskoj? Evo kolika mu je plaća u HNB-u, a ima i brod...
Zagreb: Ministar Ćorić iskoristio konferenciju i zaštitnu masku da reklamira svoj Twitter | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Ćorić je član Hrvatskog društva ekonomista te predsjednik Hrvatskog šahovskog saveza

Admiral

Tomislav Ćorić, kojeg će Vlada predložiti za novog ministra financija, neposredno uoči nominacije osvježio je svoju imovinsku karticu. Kao aktualni viceguverner Hrvatske narodne banke, Ćorić bilježi rast primanja.

Prema najnovijim podacima, njegova mjesečna plaća porasla je sa 6.743,34 na 7.433,70 eura. Uz redovna primanja, na godišnjoj razini od nesamostalnog rada ostvari dodatnih 19.968 eura. Istodobno, Ćorić otplaćuje dva kredita za koja mjesečno izdvaja ukupno 1.663 eura.

ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Od nekretnina posjeduje stan u Zagrebu procijenjene vrijednosti 280.000 eura. U imovinskoj kartici naveo je i brod – pasaru s kabinom – vrijednu 35.000 eura. Na štednji ima 65.000 eura.

Osim financijske imovine, Ćorić je član Hrvatskog društva ekonomista te predsjednik Hrvatskog šahovskog saveza.

Rođen 1979. godine u Metkoviću, Ćorić je po struci ekonomist s doktoratom iz ekonomskih znanosti. Tijekom dosadašnje političke karijere obnašao je više ministarskih dužnosti, od rada i mirovinskog sustava, preko zaštite okoliša i energetike, do gospodarstva i održivog razvoja. U svibnju 2022. imenovan je viceguvernerom HNB-a, gdje sudjeluje i u radu nadzornih tijela Europske središnje banke.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Marko Primorac je kao profesor na Ekonomskom fakultetu imao i svoj privatni obrt i tvrtku, radio za brojne institucije i iznadprosječno zarađivao. Kao ministar to nije mogao...
Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto
PLENKI BEZ MINISTRA

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto

Marko Primorac bio je i potpredsjednik Vlade, a od 2022. je ministar financija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026