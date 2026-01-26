Što sve Tomislav Ćorić ima u imovinskoj? Evo kolika mu je plaća u HNB-u, a ima i brod...

Tomislav Ćorić, kojeg će Vlada predložiti za novog ministra financija, neposredno uoči nominacije osvježio je svoju imovinsku karticu. Kao aktualni viceguverner Hrvatske narodne banke, Ćorić bilježi rast primanja.

Prema najnovijim podacima, njegova mjesečna plaća porasla je sa 6.743,34 na 7.433,70 eura. Uz redovna primanja, na godišnjoj razini od nesamostalnog rada ostvari dodatnih 19.968 eura. Istodobno, Ćorić otplaćuje dva kredita za koja mjesečno izdvaja ukupno 1.663 eura.

Od nekretnina posjeduje stan u Zagrebu procijenjene vrijednosti 280.000 eura. U imovinskoj kartici naveo je i brod – pasaru s kabinom – vrijednu 35.000 eura. Na štednji ima 65.000 eura.

Osim financijske imovine, Ćorić je član Hrvatskog društva ekonomista te predsjednik Hrvatskog šahovskog saveza.

Rođen 1979. godine u Metkoviću, Ćorić je po struci ekonomist s doktoratom iz ekonomskih znanosti. Tijekom dosadašnje političke karijere obnašao je više ministarskih dužnosti, od rada i mirovinskog sustava, preko zaštite okoliša i energetike, do gospodarstva i održivog razvoja. U svibnju 2022. imenovan je viceguvernerom HNB-a, gdje sudjeluje i u radu nadzornih tijela Europske središnje banke.