Stojićev 'ruski rulet', partijaneri krivi za požar, parfemi se rade od abortusa, žene su 'drugotne'

Uz Don Damira Stojića, nerijetko je znao briljirati i Juraj Jezerinac, kao i biskup Vlado Košić koji je mlade koji napuštaju Hrvatsku nazvao - dezerterima, a istospolno partnerstvo dekadencijom društva

<p><strong>Don Damir Stojić</strong> neće više obnašati poziciju studentskog kapelana Sveučilišta u Zagrebu, a Stojić je kroz svoju karijeru bio poznat po krajnje kontroverznim izjavama s kojima se nerijetko nisu slagali ni najzagriženiji vjernici. </p><p>Ipak, on nije jedini. Postoji nekolicina visokopozicioniranih hrvatskih svećenika koji nerijetko osupnu javnost svojim izjavama.</p><h2>'Od abortusa se rade parfemi'</h2><p>- Danas svakodnevno ubijaju djecu po bolnicama, pozivajući se na ženina prava, kao da dijete nema ta ista prava. I znate što se radi od mesa te djece? Ako niste znali - <strong>najskuplji parfemi </strong>- istaknuo je prošle godine umirovljeni vojni ordinarij <strong>Juraj Jezerinac</strong> mrtav-ozbiljan na obilježavanju Dana vojne kapelanije "Sveti Valentin".</p><p>Tog istog dana pokušavao je umanjiti i važnost otkrivenih slučajeva pedofilije unutar Crkve:</p><p>- Danas je žestok udar na Crkvu, samo na Katoličku Crkvu, na druge ne. Zanimljivo, spominju se samo slučajevi, da ne spominjem o čemu je riječ, koji su se dogodili prije 50-60 godina, sad ti to dokaži.</p><h2>'Mladi koji odlaze iz Hrvatske su dezerteri'</h2><p>Sisački biskup<strong> Vlado Košić </strong>mlade koji napuštaju Hrvatsku nazvao je - dezerterima.</p><p>- Iseljava naša mladost koja bi svojim ostankom mogla poboljšati život u zemlji. Danas je moderno otići iz domovine, pa bi se to moglo nazvati i dezerterstvom - "bubnuo" je prije dvije godine Košić i potom, naravno, optužio da mu "sve podmeću zločesti komunisti".</p><p>Nije to jedina Košićeva izjava za ne povjerovati - osim teških desničarskih istupa i osim što ga je Hrvatska udruga za odnose s javnošću imenovala za 'antikomunikatora godine', u vrijeme najvećeg vala izbjegličke krize - dok je Papa Franjo izbjeglicama muslimanima prao noge i apelirao da se otvore vrata siromašnima - Košić ih je nazvao "većinom neintegriranima i nasilnima prema katoličkoj vjeri i našoj kulturi".</p><p>Komentirao je i istospolne partnere:</p><p>- Rađa nam se sve manje djece, dopušta se pobačaj i ništa se ne poduzima protiv toga, zakonom su se legalizirale istospolne zajednice koje ne mogu imati djece, ali im se dopušta u nekim slučajevima i posvajanje djece. Koje li okrutnosti, koje li dekadencije civilizacije - smatra Košić.</p><h2>Raguž: Žene su 'drugotne', muškarci 'prvotni'</h2><p>Prije nekoliko godina <strong>Ivica Raguž</strong>, dekan đakovačkog katoličko-bogoslovnog fakulteta, u Glasu koncila je napisao kako "žene trebaju biti poslušne te ne smiju ispitivati previše".</p><p>- Žene su danas neposlušne i uporno traže jednakost! One su drugotne, dok su muškarci prvotni! - "prisnažio" je Ivica Raguž i samo se zakopao još dublje.</p><h2>Don Asić: 'Cherche la femme' - tražite ženu!</h2><p>- U Francuskoj kažu, kada se nešto dogodi “Cherche la femme” - što znači “tražite ženu!” - izjavio je svećenik<strong> Alojzije Asić</strong>, upirući prstom u Slavicu, majku dječaka s Downovim sindromom kojeg je odbijao pričestiti, ali na kraju je ipak morao popustiti i smijenjen je.</p><p>Svećenik s Jelse zabriljirao je taman prije Jezerinca. Teško je izdvojiti sukus, ali ovo je njegov "the best of". Tema? Naravno, žene i umjetna oplodnja.</p><h2>Jerčić: Prenatalni rasizam!</h2><p>- Neplodnost može biti urođena, uzrokovana zagađivanjem okoliša, psihičkim problemima ili spolnim bolestima, i drugim razlozima. (...) Neplodnost postaje sve raširenija bolest jer joj pogoduju mnogi drugi, izrazito negativni uvjeti suvremenog života: stresna užurbanost, brza i nezdrava prehrana, zatrovani prehrambeni proizvodi, diktatura ženske mode koja kao da je (a kao da nije!) sotonski uperena protiv života. (...) liječnici u laboratoriju izabiru bolje embrije a bacaju lošije i tako odlučuju koji će živjeti, a koji će biti uništeni. Milijuni embrija na taj način pogibaju, sa ili bez znanja roditelja, što se s pravom može nazvati "prenatalnom diskriminacijom i rasizmom" - napisao je don <strong>Stanko Jerčić</strong>.</p><h2>Stojićev 'ruski rulet'</h2><p>- Spavanje u istom krevetu je kao ruski rulet. Pitanje je vremena kad će se metak naći u cijevi pištolja i skroz razoriti čistoću. Možda je moguće da par nema spolne odnose do braka, ali već sam ulazak u krevet je grešan - poručuje don<strong> Stojić</strong>.</p><p>Njegov odgovor <strong>mladiću Luki</strong> iz 2018. godine na pitanje je li grijeh ako spava s djevojkom u istom krevetu proširio se društvenim mrežama.</p><p>- Moja djevojka i ja živimo u čistoći, no ima stvari za koje nismo sigurni krše li one našu čistoću. Je li grijeh ako ja prespavam kod nje ili ona kod mene, a da pritom spavamo u istom krevetu ali bez spolnih odnosa? - pitao je mladić don Stojića, koji na portalu SPAS odgovara na pitanja mladih o, između ostalog, odnosima prije braka, homoseksualnosti, samozadovoljavanju i slično.</p><p>Don Stojić, kao nekada <strong>Lastan</strong>, odgovara zabrinutom Luki kako je sretan što su on i djevojka odlučili živjeti čistoću, ali je i jako zabrinut jer su je stavili na kocku.</p><h2>'Djevojka od šoka izgubila menstruaciju'</h2><p>- Jedna žena je oca zatekla kako gleda pornografiju i masturbira dok je bila 8. razred. Mjesec dana nije govorila. Danas nema ni djecu zbog toga. Nitko od nas ne razmišlja kako naši grijesi utječu na nas, a još manje kako utječu na druge. Pornografija je problem i baš zato su se svi mediji i cijela javnost pobunili - ispričao je Stojić.</p><p>Na još jednom predavanju o pornografiji je pričao o ženi koja je izgubila menstruaciju nakon što je ulovila svog oca kako gleda porniće.</p><p>- Zaboravio sam reći, ona je i zanijemila - rekao je Stojić.</p><h2>"Za požare krivi partijaneri"</h2><p>Svećenik <strong>Stipan Mihael Dragun</strong> za požare u Dalmaciji je prije nekoliko godina okrivio partijanere na festivalu Ultra:</p><p>- Pretvorili grad u Sodomu i Gomoru (Ultra), pa se sada svi pitaju i čude, kako nas snađe takvo zlo!? Prepustili se razvratu, bludu i da dalje ne nabrajam. A Gospodin u svom gnjevu spusti na taj grad oganj i sumpor - napisao je na svom profilu na Facebooku.</p><h2>Još Stojićevih bisera</h2><p><strong>Don Stojić o predbračnom dijeljenju postelje:</strong></p><p>Zajednički ulazak u krevet nije grešna prigoda, nego je samim time grijeh. I sve što se u njemu odvija je grešno.</p><p><strong>Odgovor Luki na pitanje smije li dijeliti krevet sa svojom djevojkom: </strong></p><p>Čak ni zaručnici ne bi smjeli spavati u istom krevetu. Vi ste tek momak i djevojka. Trebao bi pričekati brak. Sve ima svoje doba</p><p><strong>Stojić mladima preporučuje ‘hodanje’ bez poljubaca:</strong></p><p>Postelja nije zajednička prije braka, nego je silimo da takva bude. Budite savršeni.</p><p><strong>Don Stojić tumači nauk Crkve o homoseksualnosti:</strong></p><p>Homoseksualni čini ne mogu se opravdati. Spolnom činu zatvaraju dar života. Protive se naravnom zakonu</p><p><strong>Don Stojić na jedno od pitanja je li masturbacija grijeh:</strong></p><p>Spolni užitak je moralno neuredan kad se traži radi samoga sebe, izdvojeno od svrhovitosti rađanja</p>