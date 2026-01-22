Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NAJSTARIJA INKUNABULA U HRVATSKOJ

Stoljećima star tiskani biblijski fragment pronašli su u Zadru!

Riječ je o fragmentu latinskog teksta Biblije (Vulgate), sačuvanom na samo četiri stranice, odnosno dva lista pergamene
Zadar: Pronađena najstarija inkunabula u Hrvatskoj
Ponovno pronađena inkunabula, za koju se smatralo da je izgubljena, predstavlja najstariji poznati tiskani fragment u Hrvatskoj i iznimno vrijedan dio nacionalne kulturne baštine. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/20
Ponovno pronađena inkunabula, za koju se smatralo da je izgubljena, predstavlja najstariji poznati tiskani fragment u Hrvatskoj i iznimno vrijedan dio nacionalne kulturne baštine. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026