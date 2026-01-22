Stoljećima star tiskani biblijski fragment pronašli su u Zadru!

Riječ je o fragmentu latinskog teksta Biblije (Vulgate), sačuvanom na samo četiri stranice, odnosno dva lista pergamene
Ponovno pronađena inkunabula, za koju se smatralo da je izgubljena, predstavlja najstariji poznati tiskani fragment u Hrvatskoj i iznimno vrijedan dio nacionalne kulturne baštine.
Riječ je o fragmentu latinskog teksta Biblije (Vulgate), sačuvanom na samo četiri stranice, odnosno dva lista pergamene. Tisak potječe iz 1462. godine, a nastao je u Mainzu u radionici Johannes Fusta i Peter Schöffera, jednih od najranijih europskih tiskara.
Fragment je još 1916. godine u knjižnici Samostan sv. Frane evidentirao bečki antikvar i bibliofil Ernst Philip Goldschmidt. Kasnije ga je uvrstio i Josip Badalić u knjigu Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj, izdanu 1952. godine u Zagrebu, s oznakom knjižnice sv. Frane „I – 8“. O inkunabuli su pisali i Šime Jurić te Vatroslav Frkin tijekom 1980-ih i 1990-ih.
Unatoč tim zapisima, njezina se fizička lokacija desetljećima nije znala. Franjevci koji su posljednjih dvadesetak godina živjeli u samostanu nisu znali gdje se nalazi, a zadarski konzervatori su je 2010. godine, prilikom izrade inventara umjetnina, evidentirali kao nestalu.
O ponovnom pronalasku javnost je obavijestio gvardijan samostana, fra Stipe Nosić, naglasivši da, iako je sačuvan tek mali fragment, njegova povijesna i kulturna vrijednost za Hrvatsku ima iznimno značenje.
