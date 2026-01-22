Stoljećima star tiskani biblijski fragment pronašli su u Zadru!

Fragment je još 1916. godine u knjižnici Samostan sv. Frane evidentirao bečki antikvar i bibliofil Ernst Philip Goldschmidt. Kasnije ga je uvrstio i Josip Badalić u knjigu Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj, izdanu 1952. godine u Zagrebu, s oznakom knjižnice sv. Frane „I – 8“. O inkunabuli su pisali i Šime Jurić te Vatroslav Frkin tijekom 1980-ih i 1990-ih. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL