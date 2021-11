Omiljena noćna utrka, Zagrebački noćni cener, održat će se u nedjelju u centru grada nakon dvije godine pauze. Zbog toga će dio centra biti zatvoren od 18 sati i 45 minuta do 20 sati i 15 minuta.

Trkači će tako u potpunosti zaustaviti cestovni promet promet u Ilica (od Gundulićeve do Krajiške ulice), Krajiškoj ulici, Prilazu Gjure Deželića (od Krajiške do Trga Republike Hrvatske), Trgu Republike Hrvatske (sjeverni kolnik), Masarykovoj ulici, Teslinoj ulici, Trgu Nikole Šubića Zrinskog, sjeverni kolnik (od Praške do Amruševe) i Amruševoj.

U istom periodu, kažu organizatori, bit će izmjenjene i rute tramvajskih linija.

- U periodu od 18:45 do 20:15 tramvajske linije neće prometovati preko Trga bana Josipa Jelačića, a tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama. Sav cestovni i tramvajski promet bit će preusmjeren na alternativne pravce - objavili su.

Na snazi su i epidemiološke mejre.

- Prilikom dolaska po svoj startni paket pripremite COVID potvrdu koju ćemo provjeravati prilikom podjele startnih brojeva i na osnovu koje ćemo vam smjeti izdati startni paket - kažu organizatori.

Očekuje se dolazak 1.100 trkača.