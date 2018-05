Stotine migranata kraj Kladuše traže prolaz kroz Hrvatsku...

Situacija je ovdje postala bez imalo nade i za nas i za ovdašnje stanovnike, kaže Ahmed (25) koji je pobjegao iz Sirije, a nalazi se u Velikoj Kladuši koja puca po šavovima.

Na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Maljevcu sedamdesetak arapskih migranata smještenih u Velikoj Kladuši u srijedu popodne je pokušalo pješice prijeći u Hrvatsku preko tamošnjega graničnog prijelaza. Hrvatski policajci su ih zaustavili, a pedesetak ih je iz protesta sjelo na cestu i nije kanilo otići ni odustati. Među njima je bilo i invalida, žena i djece. Situaciju je smirivalo i rješavalo dvadesetak službenika hrvatske policije, a uskoro se pojavio helikopter i kružio iznad graničnog prijelaza.

Promet se unatoč svemu odvijao bez većih poteškoća. Jučer smo posjetili Veliku Kladušu i vidjeli jedne pokraj drugih, patrolna vozila hrvatske i granične policije Bosne i Hercegovine, kao i jedinice interventne policije pod punom opremom. Većinu jučerašnjih prosvjednika, njih stotinjak od oko 700, koliko ih prema procjenama ima samo u Velikoj Kladuši, pronašli smo u Trnovima, velikokladuškoj periferiji još bližoj graničnoj crti. Onamo su ih jučer ujutro prevezli iz središnjega gradskog parka i okolice, gdje su već dugo kampirali u šatorima, bez osnovnih uvjeta za život. Kažu da nisu ni mislili da će uspjeti tako prijeći granicu i da će ih Hrvatska prihvatiti. Kanili su upozoriti svijet na svoju tragediju.

- Stanovništvu u Velikoj Kladuši se zahvaljujem od srca. Svakodnevno nam pomažu, ali zbog nerješavanja naših problema, bolesti koje su nas pogodile, nedostatka osnovnih higijenskih uvjeta... nije dobro ni nama ni njima. Imamo samo hranu i odjeću, koje nam stanovništvo svaki dan nudi. I nadu - kaže nam Ahmed (25) koji se više ni ne sjeća kada je pobjegao iz Sirije, gdje je ostala njegova obitelj.

Nadu koja je migrantima ostala na životu održava to što su stotine migranata uspjeli prijeći granicu, odnosno proći Hrvatsku i doći do Slovenije.

Iako ih se šestero ove godine utopilo u Kupi, migranti svakodnevno odlaze prema njoj odakle kreću prema Sloveniji. Najčešće do rijeke odlaze noću, a putem prolaze kroz manje naseljena mjesta u karlovačkoj županiji. Oni koji su jučer preseljeni su izbjeglice, a ostali, većinom ekonomski migranti (ali kažu građani), no ima ih koji su pobjegli nakon što su skinuli uniforme.

Premjestili migrante

U Bosni i Hercegovini nisu mogli poduzeti nikakve druge mjere jer nitko od tih ljudi zapravo nema dokumente. Neki su, fiktivno prijavljeni, ali malo tko je izrazio želju da uistinu prihvati gostoprimstvo te države. Svi žele dalje i dalje, što dalje.

- Središnji park su naše službe oprale i dezinficirale, nakon što smo maknuli šatore u kojima je boravilo oko 120 migranata - kazao nam je jučer Sinan Silić, voditelj komunalnih službi. Dodaje da je grad na inicijativu načelnika općine Fikreta Abdića odlučio svoje zemljište pretvoriti u boravište migranata.

- Danas i sutra će dobiti struju, mokre čvorove s tuševima i zahode. To je sve što smo svojim sredstvima mogli učiniti, a ostalo je na državnim organima Bosne i Hercegovine i međunarodnoj zajednici - istaknuo je Silić.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

No, u Veliku Kladušu svakodnevno pristižu novi migranti. Načelnik općine Fikret Abdić bez izmotavanja je izjavio:

– Iz Sarajeva nam šalju problem, a ništa nisu poduzeli da on bude riješen. Usprkos prevelikoj neizvjesnosti i šutnji o migrantskoj krizi, ono što Bosna i Hercegovina nije napravila mi jesmo, iako to nije naša obveza. S naše strane granice policijskih priopćenja nema, kao da se ništa izvanredno ne događa, iako stanovništvo na migrantskoj ruti živi u strahu. Istodobno, slovenska javnost i odgovorni su ‘na nogama’ i prate kako se novi migrantski val brzo približava. To potvrđuje i panika u Bosni Hercegovini - kaže Abdić.

Inače, zbog situacije s migrantima u Sloveniji je vojska u pripravnosti, pišu slovenske Novice.

Pritisak raste

Migracijski pritisak proširio se duž cijele granice Bosne i Hercegovine sa Srbijom i Crnom Gorom, a istodobno su intenzivirani pokušaji ilegalnog prelaska državne granice na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj.

- Migranti sve češće ilegalno ulaze ili pokušavaju ući u Bosnu i Hercegovinu u većim grupama, od 10, 15 do 30 ljudi, a u kojima su i ranjive kategorije, od maloljetnika, žena, trudnica, te bolesne i iscrpljene osobe - rekao je direktor GP-a BiH Zoran Galić.

Inače, od 1. siječnja do 8. svibnja u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice BiH otkriveno je 1423 ljudi, a 1754 su spriječene da uđu u zemlju. Najviše ih je s područja Sjeverne Afrike, Azije i Bliskog istoka te u manjem broju s područja Kosova. No nitko ne zna koliko ih nije otkriveno.

Migranti koji se nalaze u Velikoj Kladuši na sve načine žele doći do Hrvatske pa do Slovenije. Tako se i Glina našla na ruti ilegalnih prelazaka granice. Šverceri ih dovezu do naselja Veliki i Mali Obljaj, koja su još u prošlosti bila poznata po švercanju Kurda. Odande se migranti u manjim grupama kreću šumom ili cestom prema Glini.

Spore se oko pogreba

- Viđamo ih svaki dan. Jadni ljudi. Na granici s Bosnom čak je i očišćena šuma tako da policija može bolje kontrolirati. Hodaju po cesti jer sumnjam da poznaju šumu. Također, od kada su krenuli ilegalno prelaziti granicu, češće vidimo i policiju - kazao je radnik obližnjega kamenoloma.

Iz PU sisačko-moslavačke kazali su nam da kontinuirano surađuju s policijom Bosne i Hercegovine u cilju razmjene informacija o stanju sigurnosti na državnoj granici i kretanju nezakonitih migracija. Također zajedno nadziru granicu. Do prije dva tjedna su 21 put uhvatili migrante i vratili ih u BiH.

A u Sloveniji je situacija drukčija, ondje se mala slovenska općina Črnomelj i Ljubljana spore tko će platiti troškove obdukcije i ukopa ilegalnih migranata iz sjeverne Afrike koji su se utopili u rijeci Kupi. Ukupan trošak medicinske obdukcije tijela preminulog, transporta i pogreba u Sloveniji se penje i do 4500 eura, a u općinama Metlika i Črnomelj nadaju se da takvih slučajeva više neće biti.