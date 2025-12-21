Obavijesti

News

Komentari 1
KAOS U PROMETU

Stotine tisuća stanovnika San Francisca bez struje: Otkazali Orašara, ne voze i robotaksiji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Stotine tisuća stanovnika San Francisca bez struje: Otkazali Orašara, ne voze i robotaksiji
Foto: Phil Noble

Bez električne energije ostalo je oko 130 tisuća potrošača, poremećen je javni prijevoz, a gradonačelnik pozvao građane da ostanu u svojim domovima

Stotine tisuća stanovnika San Francisca ostale su bez struje u subotu, što je prisililo gradsku baletnu družinu da otkaže predstavu Orašar i zaustavilo uslugu robotaksija.

Opsbrbljivač Pacific Gas & Electric (PG&E) objavio je da je pogođeno oko 130.000 potrošača električne energije.

U nedjelju u 5:30 ujutro, 16 sati nakon što je problem započeo, oko 25.000 kućanstava još je uvijek bilo bez struje.

SAD RADI PRITISAK Lula kritizira Trumpa zbog Venezuele: Vojna intervencija bila bi humanitarna katastrofa
Lula kritizira Trumpa zbog Venezuele: Vojna intervencija bila bi humanitarna katastrofa

Uzrok masivnog nestanka struje nije poznat. Hitne službe San Francisca izvijestile su da je javni prijevoz značajno poremećen.

Nekoliko željezničkih linija ne prometuje, a tvrtka Waymo privremeno je obustavila uslugu robotaksija, objavio je gradonačelnik Daniel Lurie na platformi X.

Lurie je zamolio stanovnike da ostanu kod kuće i da koriste baterijske svjetiljke umjesto svijeća iz sigurnosnih razloga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
U stravičnoj nesreći u Kutini poginula dva mladića, imali su 23 i 27. Policija objavila detalje
TRAGEDIJA TIJEKOM NOĆI

U stravičnoj nesreći u Kutini poginula dva mladića, imali su 23 i 27. Policija objavila detalje

Noćas, oko 1.20 sati, u Ulici Aleja Vukovar u Kutini dogodila se teška prometna nesreća s kobnim ishodom, u kojoj su život izgubile dvije osobe
Temelj moderne Hrvatske: Kako je nastao Božićni Ustav, pravni štit i mač nacije na pragu rata
PUT DO PRVOG USTAVA

Temelj moderne Hrvatske: Kako je nastao Božićni Ustav, pravni štit i mač nacije na pragu rata

Sve je počelo u ljeto 1990. godine, samo nekoliko mjeseci nakon povijesnih izbora na kojima je pobijedio HDZ. Predsjedništvo tada još Socijalističke Republike Hrvatske predložilo je Saboru donošenje novog, demokratskog Ustava
FOTO Policija pokrenula istragu zbog sramotnog transparenta BBB-a i poruke Tomaševiću!
'KAJ ĆEMO SAD?'

FOTO Policija pokrenula istragu zbog sramotnog transparenta BBB-a i poruke Tomaševiću!

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da je zbog isticanja spornog natpisa u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025