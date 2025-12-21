Stotine tisuća stanovnika San Francisca bez struje: Otkazali Orašara, ne voze i robotaksiji

Stotine tisuća stanovnika San Francisca ostale su bez struje u subotu, što je prisililo gradsku baletnu družinu da otkaže predstavu Orašar i zaustavilo uslugu robotaksija.

Opsbrbljivač Pacific Gas & Electric (PG&E) objavio je da je pogođeno oko 130.000 potrošača električne energije.

U nedjelju u 5:30 ujutro, 16 sati nakon što je problem započeo, oko 25.000 kućanstava još je uvijek bilo bez struje.

Uzrok masivnog nestanka struje nije poznat. Hitne službe San Francisca izvijestile su da je javni prijevoz značajno poremećen.

Nekoliko željezničkih linija ne prometuje, a tvrtka Waymo privremeno je obustavila uslugu robotaksija, objavio je gradonačelnik Daniel Lurie na platformi X.

Lurie je zamolio stanovnike da ostanu kod kuće i da koriste baterijske svjetiljke umjesto svijeća iz sigurnosnih razloga.