Lula kritizira Trumpa zbog Venezuele: Vojna intervencija bila bi humanitarna katastrofa

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva izjavio je u subotu da bi američka „oružana intervencija u Venezueli bila humanitarna katastrofa”.

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je naredio „blokadu” svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze u Venezuelu ili je napuštaju. To je najnoviji potez Washingtona kojim želi povećati pritisak na vladu Nicolása Madura. Nafta je glavni izvor prihoda Caracasa.

Lula i meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, čelnici dvaju najvećih gospodarstava Latinske Amerike, već su ovog tjedna pozvali na suzdržanost.

No u subotu, tijekom sastanka južnoameričkog trgovinskog bloka Mercosur u gradu Foz do Iguaçuu na jugu Brazila, Lula je zauzeo oštriji stav protiv onoga što je nazvao „opasnim presedanom za svijet".

Više od četiri desetljeća nakon Falklandskog rata između Argentine i Britanije, dodao je, „južnoamerički kontinent ponovno je progonjen vojnom prisutnošću sile izvan regije”.

U zajedničkoj izjavi nakon summita Mercosura, latinoamerički čelnici ponovno su potvrdili svoju predanost očuvanju demokratskih načela i ljudskih prava u Venezueli mirnim putem. Deklaraciju su podržali predsjednici Argentine, Paragvaja i Paname, zajedno s visokim dužnosnicima iz Bolivije, Ekvadora i Perua.