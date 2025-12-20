Obavijesti

SAD RADI PRITISAK

Lula kritizira Trumpa zbog Venezuele: Vojna intervencija bila bi humanitarna katastrofa

Piše HINA,
Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Brazilski predsjednik na summitu Mercosura poručio da je vojni pritisak SAD-a opasan presedan, dok latinoamerički čelnici traže mirno rješenje krize u Venezueli

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva izjavio je u subotu da bi američka „oružana intervencija u Venezueli bila humanitarna katastrofa”.

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je naredio „blokadu” svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze u Venezuelu ili je napuštaju. To je najnoviji potez Washingtona kojim želi povećati pritisak na vladu Nicolása Madura. Nafta je glavni izvor prihoda Caracasa. 

NA RUBU RATA Amerikanci zaplijenili još jedan naftni tanker kod Venezuele: Trump naredio potpunu blokadu
Amerikanci zaplijenili još jedan naftni tanker kod Venezuele: Trump naredio potpunu blokadu

Lula i meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, čelnici dvaju najvećih gospodarstava Latinske Amerike, već su ovog tjedna pozvali na suzdržanost.

No u subotu, tijekom sastanka južnoameričkog trgovinskog bloka Mercosur u gradu Foz do Iguaçuu na jugu Brazila, Lula je zauzeo oštriji stav protiv onoga što je nazvao „opasnim presedanom za svijet".

NAKON RUSIJE Kina stala uz Venezuelu nakon Trumpovih blokada: 'To je jednostrano maltretiranje!'
Kina stala uz Venezuelu nakon Trumpovih blokada: 'To je jednostrano maltretiranje!'

Više od četiri desetljeća nakon Falklandskog rata između Argentine i Britanije, dodao je, „južnoamerički kontinent ponovno je progonjen vojnom prisutnošću sile izvan regije”.

U zajedničkoj izjavi nakon summita Mercosura, latinoamerički čelnici ponovno su potvrdili svoju predanost očuvanju demokratskih načela i ljudskih prava u Venezueli mirnim putem. Deklaraciju su podržali predsjednici Argentine, Paragvaja i Paname, zajedno s visokim dužnosnicima iz Bolivije, Ekvadora i Perua.

