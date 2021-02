To je horor-scena. Vani se spušta mrak, a iznad sebe vidim stotine i stotine vrana, buče i krešte, lete u ogromnim jatima, priča nam čitatelj kako je doživio vrane nad Novim Jelkovcem, koje, kaže, sve češće viđa.

- Odjednom nestanu i onda ih se duplo više pojavi iznad druge zgrade. Lete nisko, skupljaju se oko smeća, to je horor - nastavlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Stotine vrana u jatu nad Sesvetama

Čitatelj je u nedjelju oko 18 sati zabilježio veliko jato vrana. Pitali smo Damira Skoka, ravnatelja ZOO Zagreba, jesu li tako velika jata vrana uobičajena za ovaj dio godine.

- Vrane su zagospodarile gradovima. One su oportunisti i svačim se hrane, od čipsa kojeg nađu u smeću do tek rođenih mačića, međutim, jako ih je teško regulirati u gradovima - objašnjava Skok.

Kaže i kako ih i sam često viđa, skupljaju se na stablima oko Maksimira te na drugim lokacijama, a ljudi ih lakše zapaze kada je vedro nebo što je bio slučaj i u nedjelju.

-Vjerojatno su se grupirale dok su se spremale za prenoćište. Toplije im je ako su bliže - pojašnjava Skok.

Inače, u istraživanju zagrebačkih ornitologa 2018. godine u sklopu projekta „Istraživanje urbane bioraznolikosti grada Zagreba" prebrojana su sva aktivna gnijezda vrana u 32 kvadranta. To je metoda koja se desetljeće ranije koristila za atlas gnjezdarica.

Broj sivih vrana se ukupno povećao za 27.67% u tih zadnjih 10 ili više godina u brojanim kvadrantima. Stručnjaci su došli do zaključka kako bi se brojnost sivih vrana mogla i dalje povećavati jer imaju obilje hrane bilo to prirodnim putem ili zbog ne odvajanja organskog otpada koji im je dostupan kako na odlagalištu tako i na području cijelog Zagreba u otvorenim kontejnerima i košarama za otpad. Drugi bitan faktor je i to da sive vrane nemaju mnogo prirodnih predatora i stvarne opasnosti na prostoru grada Zagreba