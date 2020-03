'Stroge mjere do lipnja? To je samo naša osobna procjena...'

U Hrvatskoj imamo 77 novozaraženih. Dosad je, dakle, zaraženo ukupno 790 ljudi, rekao je ministar Vili Beroš.

- Odradili smo 6404 testiranja. Preminulih je šestero, na respiratoru je 27 ljudi. Oporavljenih je 64, 12 više nego jučer.

- Ovakvo stanje možemo zavaliti zajedničkim naporima svih u zdravstvu, stožera i građana. Većina građana se pridržava mjera. U toj našoj zajedničkoj borbi ponekad se dogodi da imamo poneku slabu kariku. Ima onaj jedan manji dio koji se ne pridržava i krši mjere. Svaki dan se izvještava o onima koji krše izolaciju. Kada se uvode mjere, onda treba nadzirati njihovo provođenje. Zbog toga želim pohvaliti policiju jer mi iz struke mislimo da oni to rade odlično, rekao je Krunoslav Capak.

- Mi smo uložili silan trud u to da balansirano donesemo ove mjere. Bez namjere da kršimo ljudska prava i prava naših građana. Mi smo često od strane vas medija upitani za naše brojčane procjene... Kad će prestati sve, koliko će biti oboljelih... Nitko to ne može reći. Svaka brojka je nezahvalna. Možemo uzeti nečiji model, ali kod nas je situacija drugačija. Ja sam jučer iznio svoju osobnu procjenu. To se može pokazati jako pogrešno. To da će mjere trajati do početka šestog mjeseca, to je naša osobna procjena i ovisi o mnogim faktorima.

- Dosad smo primili 3479 prijava za kršenje samoizolacije, a u 928 slučaja utvrđeno je da su pojedinci zaista kršili samoizolaciju, izjavio je ministar Davor Božinović.

- Trenutno je šestero policijskih službenika pozitivno na korona virus i mi itekako držimo do zaštite naših ljudi, rekao je Božinović.

- Samo zbog korona virusa policija ima oko dvije tisuće postupanja dnevno.

- Naručili smo 250 respiratora i oni će sukcesivno dolaziti u Hrvatsku, rekao je Vili Beroš.

- Sve je na nama, naša je sudbina u našim rukama. O našem ponašanju ovisi dokad će trajati mjere, da se nadovežem na Capaka, rekao je ministar.