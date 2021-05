Nakon 15 mjeseci agonije i akumuliranja gubitaka bilo je vrijeme da dođe do popuštanja, imamo bolju epidemiološku situaciju s obzirom na broj procijepljenih i onih koji su preboljeli koronavirus. Apsolutno je došlo vrijeme za to. Ono na što smo apelirali cijelo vrijeme, ali nažalost to nisu uvažili, je bilo da ne radimo razliku između caffe barova i restorana, tražili smo da to bude horizontalno. Po izjavi ministra Božinovića, opet su to napravili i tu, kod caffe barova, očekujem veliki problem, komentirao je potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Zdravko Karna za N1.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata produžit će se za sat vremena, a Karna smatra da se moglo produžiti i do ponoći.

- Moramo razmišljati o gospodarskom oporavku. Malo smo razočarani, ali dobro. Računamo da će se, ako se nastavi ovako, ograničenje radnog vremena kroz neko vrijeme u potpunosti ukinuti - kazao je.

Dodao je da se mogao dozvoliti i kafićima rad u zatvorenom uz neke druge mjere – ograničenje točenja alkohola, ograničen broj ljudi po kvadratu, razmak stolova…

- Moglo se možda ograničiti to na druge načina, ima raznih opcija, alkohol, ovo je baš diskriminatorna odluka koju ne možemo shvatiti - zaključio je Karna.