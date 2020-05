Popuštanje mjera: Ukidaju se e-propusnice među županijama

Od danas imamo 90 smrtnih slučajeva od korona virusa u Hrvatskoj, nakon što su preminule tri pacijentice u Koprivnici. Oporavljenih sveukupno imamo 1764.

U Hrvatskoj u posljednja 24 sata imamo 11 novooboljelih, što čini ukupan broj od 2187, sveukupno je testirano 44.866 ljudi, a 668 u posljednja 24 sata. Postotak pozivnih nam je 4,87 posto. Preminule su tri bolesnice u Općoj bolnici u Koprivnici; 1925., 1931. i 1935. godište sa kroničnim bolestima pa sada sveukupno imamo 90 preminulih. Na respiratoru je 13 pacijenata, a oporavljenih je sve skupa 1764. Od 11 pozitivnih, 8 je iz samoizolacije, rekao je ministar zdravstva dr. Vili Beroš.

Ukidaju se e-propusnice

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. Davor Božinović objavio je da će se ukinuti e-propusnice, osim na Braču.

- Na Braču se uvode nužne epidemiološke mjere u trajanju od 14 dana, tj. primjenjuje se režim koji je bio na snazi prije 27. travnja 2020. godine. Dan je prije početka treće faze popuštanja mjera i bit će objavljene odluke koje su već potpisane, a to su odluke kojima se omogućava okupljanje do 40 osoba, rad trgovačkih centara, rad ugostiteljskih objekata, rad nacionalnih parkova i parkova prirode, održavanje proba kulturnih djelatnika i umjetnika u manjim skupinama. Od 18. svibnja donijet će se odluka o popuštanju mjera za organiziranje kulturnih programa i manifestacija u zatvorenom i na otvorenom. Od 13. svibnja omogućit će se održavanje treninga svim sportašima, rad teretana, sportskih centara, te fitnes i rekreacijskih centara, a otvaranje bazena od 18 svibnja. Izvan snage se stavlja i odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, tzv. e-propusnice, ali u slučaju epidemiološke procjene to se može opet aktivirati, kao što je to bila jučerašnja odluka na Braču. Ponovno se uspostavlja javni međugradski cestovni i željeznički prijevoz putnika te se otvaraju autobusni i željeznički kolodvori. S tim odlukama ulazimo u novu fazu s kojom se aktivira veliki broj aktivnosti i djelatnosti, ali moramo biti svjesni da se radi o novom normalnom koje je različito od onog starog i ne možemo znati da će sve biti kako je i zamišljeno. Idemo u smjeru sve većeg povratka na rad i djelovanje kako je to bilo i prije, a sve kako bismo izbjegli situacije poput ove na Braču. Sve smo postigli zajedno i sve što je pred nama ovisit će o nama. Moramo biti solidarni i djelovati zajedno, biti i ostati odgovorni - kazao je.

Dodao je i da se odustalo od samoizolacije pri prelasku granice sukladno odlukama HZJZ-a, a s namjerom da se omogući prekogranična gospodarska aktivnost. Rekao je i kako će ugostiteljskim objektima biti dopušten rad nedjeljom.

Kafići su nedjeljom manji rizik za zarazu od trgovačkih centara

- Mislim da je dobro da se nedjeljom može popiti kava u kafiću. Što se tiče rada nedjeljom trgovina, htjeli smo ograničiti mobilnost jer ljudi nedjeljom kada su slobodni idu u trgovine više nego je to potrebno te se tako okupljaju i budu jedni blizu drugih. Za ugostiteljske objekte smatramo da nije to toliko velika mobilnost kao u trgovačkim centrima - rekao je ravnatelj HZJZ-a dr. Krunoslav Capak.

Dodao je da je reprodukcijski faktor virusa između 0.7 i 0.8, s čime je zadovoljan, a očekuje da će se taj broj i popraviti nakon što se smiri situacija na Braču.

- Istina je da nećemo stavljati ljude koji dolaze u Hrvatsku u samoizolaciju, ali propisali smo stroge mjere za te ljude kojih se oni moraju pridržavati te će svaki dan morati mjeriti temperaturu i čim osjete neke simptome morat će se javiti nadležnim službama, znači radi se o stepenici malo nižoj od samoizolacije - rekao je Capak.

Dodao je da od sutra sve kategorije sportaša mogu trenirati na otvorenom, a od 13. svibnja i u zatvorenom uz pridržavanje preporuka HZJZ-a.

