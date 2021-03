Epidemiološka situacija u Hrvatskoj se pogoršala, a zadnjih dva tjedna broj novozaraženih u stalnom je porastu. U posljednjih 24 sata zabilježeno je 300 novih slučajeva zaraze, a 18 pacijenata je preminulo.

Katalinić Janković je poručila na početku konferencije da je među preminulima bila jedna osoba bez komorbiditeta, dok je jedna imala jedan iz domene kardiovaskularnih bolesti. Najmlađi preminuli pacijent imao je 69 godina.

Krunoslav Capak osvrnuo se na brojke.

- Prije tjedan dana imali smo 150 novooboljelih, a tjedan dana prije 129 novooboljelih - rekao je i dodao kako je brojka ovog tjedna za 47 posto veća nego u prošlom tjednu.

- Što se tiče zemalja EU po incidenciji, Hrvatska je na 9. mjestu. Najvišu incidenciju ima Estonija trenutno - poručio je.

Ministar Vili Beroš poručio je kako epidemiološka situacija nije dobra.

- Scenarij za ovaj treći val pišemo isključivo sami i kada će doći do raspleta, ovisi o našim obrascima ponašanja. Izbjegavanje većih okupljanja, nošenje maski, održavanje higijene... To je jedini put kako možemo spriječiti zarazu - poručio je Beroš.

Božinović je rekao kako su mjere i dalje ozbiljne, ali da situacijom nisu zadovoljni.

- U četvrtak istječu aktualne mjere, mi ćemo sigurno razmotriti sve mjere kada govorimo o nacionalnoj razini i donijeti odluku koja će vjerojatno vrijediti do sredine travnja. S obzirom na situaciju, stalno ćemo pratiti razvoj epidemije, ukoliko se za tim donese potreba, mjere koje se donesu 1.4. ne znači da se ne mogu mijenjati do isteka roka 15.4. To će sve sad ovisi kako će se stvar s korona virusom razvijati u narednim danima - poručio je Božinović.

Što se tiče lokalnih izbora, Božinović je rekao da imaju "šaroliku situaciju", odnosno da ima stožera koji su posvećeni, dok njihov entuzijazam ne vide kod drugih stožera.

- Ne bismo htjeli s nekim mjerama ići predaleko u odnosu na neke stožere koji su možda sa svojim odlukama se potrudili. Moguće je da oni u ovom trenutku ili prije ostalih budu došli u situaciju da im se brojevi poboljšavaju i onda ne bi bilo u ovom našem načinu rada oportuno kažnjavati - rekao je.

Na pitanje hoće li se održati procesija na Hvaru, Božinović je rekao kako Stožer nije dobio nikakav zahtjev za to, a da je prošle godine zahtjev došao i bio odobren jer je u Hrvatskoj na snazi bio lockdown.

Mjesec dana nakon prijave za cijepljenje, građanima su došle potvrde da su se uspješno prijavili. Iz HZJZ-a su poručili kako je više od 86 tisuća građana dobilo potvrdu. Što se tiče onih koji su već primili prvu dozu, tom porukom su dobili potvrdu da su njihovi podaci zabilježeni i da će biti obaviješteni da se dođu cijepiti s drugom dozom.

Capak je poručio kako će se nakon završetka druge faze razgovarati o cijepljenju po gospodarskim prioritetima. Poručio je kako će se napraviti popis prioritetnih ljudi za cijepljenje. Na pitanje hoće li biti zakinute kontinentalne županije time, Capak je poručio da se vodi briga kako će se doze rasporediti.

- Ja ovdje imam tablicu, prosjek distribuiranih doza na 1000 stanovnika je 133.6. Jedna je županija iz političkih razloga rekla da se cijepi turističke djelatnike, to je laž. Iz te županije je 130.7. Tri doze manje od prosjeka. Najviše ima Sisačko-moslavačka, oni su dobili 174.7 doza na tisuću ljudi. Svi ostali su od 120 do 142. Sve je to vrlo blizu, nastoji se ispraviti. Nekad se dogodi da netko dobije više, netko manje. Ali izuzetan napor HZJZ-a usmjeren je da se pravilno rasporede doze - rekao je.

Na pitanje o preminuloj djevojčici (12) Capak je rekao kako nije odgovoran za postupke bolnice koja je poručila da ne treba raditi obdukciju.

- Ja sam pročitao otpusno pismo na kojemu piše da se radi o Covidu-19, a imam i nalaz koji je pozitivan. Mi smo to zatražili od bolnice dokumentaciju. Splitska bolnica nama je dojavila za taj slučaj na temelju dokumentacije koju su oni napisali i zaključili tako kako je zaključeno i tako dojavili nama. Ja tu nemam nikakav komentar jer sam rekao sve što sam imao reći. Ako netko smatra da se ja trebam ispričati, ja ću se ispričati, ali ne znam zašto jer ništa nisam pogriješio - rekao je.

Što se tiče građana koji su se otišli cijepiti u Srbiju, Capak je rekao da, što se tiče priznavanje cijepljenja iz trećih zemalja, postroji prijedlog da će u tome zemlje odlučivati stanje u koliko su u stanju omogućiti autentifikaciju.

- Uredba je u formi prijedloga i ne znamo kako će konačni tekst vrijediti. Postoji mogućnost da se na tom planu nešto promijeni - rekao je i dodao kako se ne osjeća da je podbacio.

Što se tiče Austrije koja je uvela brze testove koji se mogu raditi doma, Capak je rekao da su imali nekoliko takvih testova na validaciji, no ni jedna nije dovršena.

- Mi bismo ih rado imali ako oni ispune sve uvjete. EU je propisala način kako se oni validiraju, a mi se možemo jedino nadati da će netko kod nas registrirati taj test - rekao je i dodao kako su oni niže kvalitete od brzih antigenskih testova.

Istaknuo je da je zabilježeno 15 pacijenata kod kojih je zabilježen južnoafrički soj.

- Dominira britanski soj s više od 80 posto - rekao je.

Alemka Markotić je rekao da su se u populaciji počeli širiti sojevi za koje se ne zna odakle su se proširili.

Capak je poručio građanima koji se odlaze cijepiti u Srbiju da pričekaju na svoj red u Hrvatskoj i da u travnju dolaze nove doze.