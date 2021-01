Nacionalni stožer za civilnu zaštitu produljio je mjere na granicama do kraja siječnja. U nedjelju su objavili i posebnu preporuku za sve one koji u Hrvatsku dolaze zbog pomoći potresom stradalom području. Objavu, koja obuhvaća i dosad važeće mjere, kao i one nove, prenosimo u cijelosti.

Putnici koji putuju u RH iz jedne od država članica EU/EGP (bez obzira na državljanstvo)

Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje se trenutno nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19 (ne trebaju predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2 niti im se određuje mjera samoizolacije) ukoliko ne pokazuju znakove bolesti te nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom.

Ako su prethodno navedene osobe do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita te se u tom slučaju od njih neće zahtijevati negativan PCR test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati, kao niti boravak u samoizolaciji.

Grafički prikaz država prema bojama sukladno riziku od bolesti COVID-19, moguće je naći na stranici Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC).

Ostali putnici

Svi ostali putnici koji, neovisno o državljanstvu, dolaze u Republiku Hrvatsku iz država/regija članica EU/EGP, a koje se trenutno ne nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, moraju predočiti negativan nalaz PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) ili obaviti PCR testiranje na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimno, PCR test na SARS-CoV-2 ne moraju imati slijedeće kategorije putnika koji putuju iz država/regija članica EU/EGP iako dolaze s područja zemalja koje ne pripadaju zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti:

Odredbe o pograničnim radnicima na adekvatan način primjenjuju i na druge kategorije putnika koji zbog naravi svoga posla ili zanimanja imaju potrebu učestalog prelaska državne granice (npr. sportaši koji igraju za klubove u susjednoj državi).

Državljani država članica EU/EGP kao i članovi njihove obitelji koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, odnosno onih koje nisu članice EU/EGP

Državljani država članica Europske unije (uključivši i hrvatske državljane), odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koji imaju nacionalne dugoročne vize, koji dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku neovisno o državljanstvu, moraju predočiti negativan nalaz PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) ili obaviti PCR testiranje na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimno, za prethodno navedene osobe, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, na graničnom prijelazu neće se zahtijevati predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ukoliko se radi o zdravstvenim djelatnicima, istraživačima u zdravstvu i djelatnicima u skrbi za starije osobe, pograničnim radnicima, osoblju u prometnom sektoru, diplomatima, osoblju međunarodnih organizacija i osobama koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojnom i policijskom osoblju, humanitarnim djelatnicima i osoblju civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti, putnicima u tranzitu uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska i osobama koje putuju radi školovanja, kao i ostalim osobama koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili imaju neki drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati.

Državljani trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni ranije navedenim točkama

Državljani trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni ranije navedenim točkama mogu ući u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja te tom prilikom ne trebaju predočiti negativan nalaz PCR testa niti im se određuje mjera samoizolacije, jedino ako su:

Državljani trećih zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere (dostupno na slijedećoj poveznici), pri ulasku u Hrvatsku moraju predočiti negativan PCR nalaz koji nije stariji od 48 sati i određuje im se mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana koja se može skratiti ako osoba najranije sedmi dan samoizolacije o svom trošku obavi PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja PCR metodom te nalaz bude negativan.

Putnici obuhvaćeni prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja

Putnici (neovisno o državljanstvu) koji dolaze neposredno iz zemalja trenutno obuhvaćenih prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/2169 od 17. prosinca 2020. o izmjeni Preporuke (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja, ne moraju predočiti negativan nalaz na SARS-CoV-2 niti podliježu samoizolaciji ukoliko nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom i ne pokazuju znakove bolesti. Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prethodno navedene osobe, koje su do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita te se u tom slučaju od njih neće zahtijevati negativan PCR test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati kao niti boravak u samoizolaciji.

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko – moslavačka županija, Karlovačka županija i Zagrebačka županija), neovisno o državljanstvu i području s kojeg dolaze, mogu ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Navedene osobe predstavljaju izuzetak te će im biti omogućen ulazak u Republiku Hrvatsku bez potrebe predočenja negativnog nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 niti im se određuje mjera samoizolacije prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku.

Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave putem aplikacije Enter Croatia.

Opće napomene

Ukoliko je putniku, prilikom obavljanja granične kontrole na ulasku u Republiku Hrvatsku, protekao rok važenja nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 od 48 sati ili uopće nema PCR test, a udovoljava ostalim uvjetima ulaska, dozvolit će mu se ulazak u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da odmah obavi testiranje u Republici Hrvatskoj o vlastitom trošku, uz boravak u samoizolaciji do prispijeća negativnog nalaza.

Uklanjanje mjere samoizolacije (unijete na graničnom prijelazu), a po dobivanju negativnog nalaza PCR testa:

U takvim slučajevima, putnicima će se na graničnom prijelazu uručiti letak s uputom o postupku po prispijeću negativnog nalaza molekularnog PCR testa (ne priznaju se brzi antigenski testovi ili serološki).

Na letku će se nalaziti e-mail adresa graničnog prijelaza na kojem mu je putniku određena mjera samoizolacije, a na koju će poslati negativan nalaz navedenog testa, dobivenog od strane zdravstvene ustanove u kojoj je obavljeno testiranje, u cilju uklanjanja (brisanja) unijete mjere.

Navedene osobe dužne su se testirati u mjestu boravišta, odnosno prebivališta, gdje su im osigurani uvjeti za samoizolaciju te tamo čekati negativan nalaz PCR testa.

Osobe koje su preboljele COVID-19 unazad tri mjeseca izuzete su od obveze pribavljanja negativnog PCR testa i samoizolacije.

Za dokaz da su preboljeli COVID-19 putnici trebaju imati pozitivan nalaz PCR ili antigenskog testa ili pozitivan rezultat u testu neutralizacije (NT) koji je napravljen unazad tri mjeseca, a stariji od 14 dana ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od liječnika.

Od osoba koje posjeduju negativan PCR test napravljen u Republici Hrvatskoj zbog kratkotrajnog putovanja u nama susjednu ili neku drugu državu i vraćaju se u Republiku Hrvatsku u roku manjem od 48 sati od dana izvršenog testiranja, odnosno u roku važenja testa, neće se zahtijevati novi PCR test iz zemlje u kojoj su kratkotrajno boravili, već će im se ulazak omogućiti uz predočenje testa napravljenog u Republici Hrvatskoj.

Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj svi putnici, neovisno o kategoriji i državi iz koje dolaze, dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.