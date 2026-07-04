PUCNJAVA U ČAKOVCU Napadač bježi! Dvoje je teško ozlijeđeno

Dvoje ljudi je teško ozlijeđeno u pucnjavi u Čakovcu, javila je međimurska policija. Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca.





Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju.





Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage.



Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

