Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja
OČEVID U TIJEKU
PUCNJAVA U ČAKOVCU Napadač bježi! Dvoje je teško ozlijeđeno
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Dvoje ljudi je teško ozlijeđeno u pucnjavi u Čakovcu, javila je međimurska policija. Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca.
Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju.
Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage.
Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
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