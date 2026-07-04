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OČEVID U TIJEKU

PUCNJAVA U ČAKOVCU Napadač bježi! Dvoje je teško ozlijeđeno

Piše Veronika Miloševski,
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PUCNJAVA U ČAKOVCU Napadač bježi! Dvoje je teško ozlijeđeno
Foto: 24sata
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Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja

Dvoje ljudi je teško ozlijeđeno u pucnjavi u Čakovcu, javila je međimurska policija. Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca.

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Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju.

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Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage.

Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
 

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