Stradala je od strujnog udara i preživjela šest sepsi. Bori se 11 godina, a sada joj treba pomoć

Dočekala nas je s najsrdačnijim osmjehom kojeg možete zamisliti i da može pričati, sigurno bi nam rekla sve o ljudima koji joj u život donose radost, o glazbi koju voli, serijama koje je vesele, ali i golemoj snazi volje koja je tjera naprijed. Matea Lončar, 27-godišnja Solinjanka, veliki je borac za svaki pokret. Svjesna je svega, i života koji živi danas, i onoga kojeg je živjela do svoje 16. godine. Naime, dok se tuširala, Mateu je stresao strujni udar. Bila je u komi godinu dana, a šanse da će je njezino tijelo ikad više slušati bile su vrlo male.

Ipak, Matea se probudila nakon čega počinje borba zbog koje su njezini roditelji spremni pomaknuti planine, izvrnuti svijet naopako. A i svoje džepove također. Sami više ne mogu i zato ova obitelj treba našu pomoć za operaciju, terapije i kupnju Exopulse Mollii neurostimulacijskog odjela. Humanitarnu akciju pokrenuli su članovi Udruge volontera crkve sv. Filip Neri koji su godinama uz obitelj Lončar. Nadaju se da će uz pomoć ljudi velikog srca prikupiti 50.000 eura koliko im je potrebno da pokriju troškove faze oporavka koja je pred njima.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Samo dodaci prehrani mjesečno nas koštaju oko 500 eura, a gdje su još terapije... Sve plaćamo, a ovisno o čemu se radi, jedna terapija stoji 40 do 60 eura, dok je robotika 100 eura, ali o tome možemo samo sanjati. Od sustava imamo pravo na tri terapije tjedno, ostalo sami plaćamo. Naime, kad je Matea napunila 21 godinu ona je ustvari izašla iz sustava. Dva puta smo vodili Mateu u Specijalnu kiruršku bolnicu Medikus u Nišu gdje su operaciju izvodili liječnici s ruskog Instituta za kliničku rehabilitologiju iz Tule. Oni koriste metodu fazne fibrotomije po Ulzibatu. Nakon prvih operacija uspjela je ispraviti noge i vertikalno se uspraviti te stajati u hodalici. Sada idemo na operaciju kako bi joj do kraja vratili ručne zglobove. Operacija je zakazana za 3. travnja, a stoji 2500 eura. Dva puta smo išli na terapije Dr. Vel u Zagrebu, a 10 dana terapije stoji 3000 eura. Nakon tih terapija ponovno je počela žvakati, može jesti smoki, kolačić, napokon smo iz njenih usta čuli riječi poput ''ne', 'daj', 'ajde', i aktivirao se vrat i trup. Vidimo konkretne rezultate, a da bi se vidjelo što se sve može postići trebali bismo ići barem još četiri ciklusa. Prvi je zakazan od 14. svibnja – kaže nam majka Jelena dodajući kako Exopulse Mollii odjelo kojim bi se opustili spazmi i povećao obim pokreta što je kod Matee najvidljivije u rukama, stoji 7.255,11 eura. Već dva puta bili su na probi odjela koje se stavlja svaki drugi dan po sat vremena. Već nakon druge probe rezultati su bili odlični; sama je uzela je ručnik i obrisala se te je krenula uzeti čašu vode sa stola.

Jelena nam kaže i kako imaju pravo jednom godišnje ići u Krapinske toplice, ali ambulantno, što znači da moraju naći stan na pet tjedana. A isto je i s drugim navedenim zahvatima. Same terapije i zahvati imaju svoju cijenu, a gdje su ostali troškovi boravka...

- Primam naknadu kao majka njegovateljica, a taj novac svaki mjesec ostavim u ljekarni za dodatke prehrani, lijekove i razni medicinski asortiman jer HZZO ne pokriva gotovo ništa. Od sustava nemamo nikakvu pomoć, sve korisne informacije dobijemo preko udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju – govori Jelena.

U razgovoru nam se pridružio i Bruno Petrušić, jedan od organizatora akcije iz Udruge volontera Sv. Filip Nori. On je Matein sekretar, ali sigurno ne u smislu koji vam je prvo prošao glavom. Naime, Bruno često dolazi s ekipom svirati joj gitaru, a ona se pritom toliko veseli i smije da se uspije zakašljati i izbaciti sekret iz dišnih puteva koji joj može stvoriti ogroman problem.

- Ovo je humanitarna akcija za Mateu, za njezino liječenje i tretmane jer jako dobro znamo koliko je to financijski iscrpljujuće za obitelj i zato želimo dati doprinos. Znamo se posljednjih pet, šest godina i s obitelji proživljavamo sve kroz što oni prolaze. Ovo je najbolji način da se uključimo i kao udruga i kao pojedinci. Možda naša pomoć u tolikoj mjeri ne bi bila potrebna da oni kojima je to posao samo malo bolje i pametnije raspolažu što državnim, što lokalnim novcem. Ovim putem zato pozivam sve političare koji će biti na listama neka se pokažu pomažući ljudima, neka se na taj način promoviraju. Vjerujem da će tako tako dobiti više simpatija javnosti nego da nam iskaču iz paštete i pričaju kojekakve fantazije, a nadasve one o tome kako će oni racionalnije trošiti naše novce – kaže Bruno držeći svoju dragu prijateljicu za ruku. Njegova udruga organizira i hodočašća, a na mjesto ukazanja u Međugorju nosili su je na rukama.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jelena se prisjeća kako je počelo to veliko, neraskidivo prijateljstvo.

- Matea je nakon buđenja iz kome imala šest sepsi. Naime, nakupi joj se sekret dišnom sustavu, a ja nemam aparate da joj pomognem to izbaciti. Onda završi u bolnici, pokupi neku bakteriju i to završi sepsom. Dok je bila u komi išla je na ugradnju neurostimulatora u Zagreb, svjesnost se vraćala samo dok je stimulator radio. Godinu dana je trebalo da postignemo cjelodnevnu budnost. Oporavak je krenuo fantastično. Mogla se sama dignuti s pilates lopte, uhvatiti rukama, mogla je malo govoriti, dohvatiti stvari sa stola. Sve do prve sepse. Tada je iz bolnice izašla s 32 kilograma. Oporavak je bio dug i težak. Opet je uspjela doći do hodalice, pa je došla druga sepsa, imala je volje, želje... Pitala sam se odakle joj snaga. Onda je došla treća sepsa. Ta ju je dotukla. Bila je psihički slomljena. Znate, mi komuniciramo tako da ona odgovara s 'da' ili 'ne', a jedino pitanje na koje sam dobila odgovor 'da' bio je: 'Dobro Matea, šta želiš, želiš li umrit'? Kad majka svom djetetu postavi takvo pitanje onda znate koji je to bio očaj, nemoć... I u tom trenutku u našem životu su se pojavili volonteri, zaista Božjom milošću. Nazvao me jedan odvjetnik pitao me jesam li Jelena Lončar, a ja sam prvo pomislila. 'O Bože, što nisam platila?' Jer, što bi mene zvao odvjetnik osim ako nisam dužna. A on je ustvari želio mojoj Matei platiti put u svetište u Lourdes, baš kao što svake godine plati nekome u potrebi. Tako smo upoznali volontere Sv. Filip Neri – kaže nam Jelena.

Pred Mateom ne smije pričati o njezinom prošlom životu u kojem je bila uspješna rukometašica. Ne smije, jer Matea dobro zna što je bila i to je redovito rastuži.

- Jako joj je bolno sresti se ljudima iz prošlog života jer oni traže onu staru Mateu, a nje više nema. Ipak je ovo novo poglavlje njezina života, novi ljudi koji je vide onakva kakva je danas i s kojima stvara neke nove uspomene – zaključuje mama Jelena.

Svi oni koji žele pomoći mogu uplatiti donacije na račun otvoren u Erste banci.

IBAN: HR7724020061500138271

Opis plaćanja: Za Mateu Lončar

Humanitarna akcija traje do 7. svibnja