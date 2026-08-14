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KBC SESTRE MILOSRDNICE

Pacijenti iz Omiša stigli u Zagreb. Nekima opekline zahvaćaju i do 70 posto tijela

Piše 24sata,
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Pacijenti iz Omiša stigli u Zagreb. Nekima opekline zahvaćaju i do 70 posto tijela
Foto: Duško Marušić/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Svi su životno ugroženi i intubirani. Svi su mehanički ventilirani i zahtijevaju primjenu lijekova koji im održavaju krvni tlak, rekla je doc. dr. sc. Tihana Magdić Turković

Doc. dr. sc. Tihana Magdić Turković, dr. med., voditeljica Odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, otkrila je stanje pacijenata iz Omiša, piše Net.hr.

 - Mogu potvrditi da su danas oko 17.30 u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice primljeni pacijenti koji su stradali u požaru kod Omiša. Riječ je o tri muškarca i jednoj ženi u dobi od 18 do 46 godina. Svi su teško opečeni, s opeklinama koje zahvaćaju od 40 do 50, pa sve do 70 posto tijela - rekla je i dodala da je stanje teško, da su svi životno ugroženi.

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 - Svi su životno ugroženi i intubirani. Svi su mehanički ventilirani i zahtijevaju primjenu lijekova koji im održavaju krvni tlak. U ovom trenutku borimo se za njihov život i pokušavamo stabilizirati vitalne funkcije -otkrila je kliničku sliku ozlijeđenih u katastrofalnom požaru kod Omiša. Na kraju je dodala kako će se tri pacijenta mjesecima liječiti.

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Komentari 0
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