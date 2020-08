'Stradanja Hrvata su priznata i odgovorni kažnjeni, a to se ne može reći za stradanja Srba'

Iz Srpskog narodnog vijeća (SNV) u ponedjeljak su, u povodu 25. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluje, nužnim ocijenili da se zločini nad Srbima rasvijetle i procesuiraju, zaustavi, kako kažu, širenje mržnje i nasilja te počne graditi društvo tolerancije.

<p>SNV je javnosti uputio "Trinaestu izjavu sjećanja" u kojoj ističu kako se na 25. godišnjicu operacije Oluja sjećaju strahota rata 1991.-1995.</p><p>Sjećaju se, navode, svih žrtava i njihovih stradanja, "kako Hrvata koji su stradavali u ratnom nasilju i progonima 1991. i 1992., tako i Srba koji su stradavali u ratnom nasilju i progonu u ljeto i jesen 1995., ali i godinama nakon toga".</p><h2>Mjesta stradanja Srba komemoriraju samo srpske organizacije</h2><p>"I dok su ratna stradanja Hrvata priznata i ozvaničena komemoriranjima, a progonstva završila povratkom, te mnogi odgovorni Srbi za počinjene zločine nad njima kažnjeni, to se ne može reći za ratna stradanja i progonstvo Srba. Ratni zločini počinjeni prema Srbima rijetko su kažnjavani, posebno zločini u Oluji i nakon nje", poručuju iz SNV-a.</p><p>Dodaju kako mjesta stradanja Srba obilježavaju i komemoriraju samo srpske organizacije, "a za državu i državnu vlast ona kao da i ne postoje".</p><p>Isto je, ocjenjuju, i s progonstvom gotovo 200.000 Srba samo u Oluji, ne računajući one u operaciji Bljesak te u brojnim gradovima Hrvatske izvan ratnog područja.</p><h2>U hrvatskoj javnosti ne postoji svijest o stradanju Srba</h2><p>"Svijest o tolikom stradanju u hrvatskoj javnosti ne postoji. Svijest o potrebi da se iskažu žaljenje i empatija te da se osude zločini godinama se sve više smanjuje, a na njezino mjesto dolaze bešćutnost i nekršćanska ismijavanja, mržnja prema preostalim Srbima, netolerancija prema onome što ih čini različitim od Hrvata i nasilje, bilo verbalno bilo fizičko", ističu u SNV-u.</p><p>"Da je prije 25 godina otišlo 200.000 ptica, da je posječeno 2.000 lipa ili da je uništeno ili devastirano na stotine pčelinjaka i na desetke hiljada košnica, mnogi bi se pitali zašto, a neki bi vidjeli kolika je to šteta", dodaju u Izjavi sjećanja.</p><p>Ovako, drže, pod ratnom prijetnjom i protiv svoje volje iz Hrvatske je izbjeglo 200.000 duša i ugašeno je gotovo 2.000 ljudskih života, što za vrijeme Oluje, što mjesecima poslije nje, "mahom onih koji su bili nemoćni da sebe obrane, a kamoli da nekog napadnu".</p><p>Uništene su ili devastirane, kažu, stotine naselja i tisuće kuća podizane stoljećima i generacijama. "Svi navodno znaju zašto i nitko u tome ne vidi štetu", tvrde.</p><h2>Vrijeme je da se osvijetle zločini i zašto su se dogodili </h2><p>U SNV-u naglašavaju kako je vrijeme da se nakon 25 godina ti zločini osvijetle, da se osvijesti zašto se to dogodilo i kolika je to šteta ne samo za Srbe u Hrvatskoj nego i za samu Hrvatsku.</p><p>"Mislimo da je nužno da se prema Srbima zaustavi širenje mržnje i nasilja te da se počne graditi društvo tolerancije i poštivanja različitosti. Mislimo da je nužno da se prestane ismijavati ili prešućivati tuđa stradanja. Umjesto toga treba početi poštivati stradanja drugih. Tako čine čestiti ratnici, tome vode mudri i pošteni političari, o tome propovijedaju istinski svećenici", navode.</p><p>"A dok ih ne čujemo i ne budemo im se mogli pridružiti, ostat ćemo u mislima kako s našim stradalim i prognanim sunarodnjacima Srbima, tako i s našim stradalim i prognanim sugrađanima Hrvatima, u isto vrijeme i u istim mislima na dan sjećanja na egzodus prouzročen Olujom", zaključuju zamjenice predsjednika SNV-a Dragana Jeckov i Aneta Vladimirov te predsjednik Savjeta SNV-a Milorad Pupovac.</p>