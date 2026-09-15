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opasnost prošla

Strah od novih napada: Saudijska Arabija oglasila upozorenje u šest gradova

Piše HINA,
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Strah od novih napada: Saudijska Arabija oglasila upozorenje u šest gradova
Foto: Reuters
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Saudijska civilna zaštita potvrdila je da su opasnosti za šest gradova, uključujući ključnu naftnu luku Yanbu, prošle, nakon učestalih napada jemenskih Hutija na saudijsku infrastrukturu.

Saudijska civilna zaštita objavila je u utorak prestanak opasnosti nakon što su prethodno izdana upozorenja za šest gradova, uključujući Yanbu – glavnu saudijsku naftnu luku na Crvenom moru, iz koje se dnevno otpremaju milijuni barela nafte.

Iz saudijske civilne zaštite priopćili su da je opasnost prošla za gradove Jeddah, Abha, Jazan, AlUla i Taif, nakon što su ta područja primila upozorenja uslijed učestalih napada jemenskih Hutija, skupine povezane s Iranom.

Huti su pojačali napade na saudijske gradove i energetsku infrastrukturu dok istovremeno napreduju duž jemenske obale Crvenog mora prema tjesnacu Bab el-Mandeb, ključnom pomorskom putu.

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