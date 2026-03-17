STRAH U ENGLESKOJ Izbila je smrtonosna bolest. Stotine ljudi stoje u redovima za antibiotik

Zajednica u engleskom gradu Canterburyju i okolici u strahu je nakon što je smrtonosna epidemija meningitisa odnijela dva mlada života, a najmanje jedanaest osoba ostavila u bolnici, mnoge u teškom stanju. Vlasti su pokrenule masovnu operaciju traženja kontakata, a tisuće studenata i mladih stajale su u redovima za preventivne doze antibiotika, u scenama koje su mnoge podsjetile na najgore dane pandemije. Trag zaraze vodi do popularnog noćnog kluba, a u središtu priče je opaka bakterija i pitanje zašto cijela jedna generacija nije zaštićena cjepivom.

Dva mlada života ugašena, grad na nogama

U samo nekoliko dana, Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) potvrdila je trinaest slučajeva invazivne meningokokne bolesti. Nažalost, za dvoje mladih ishod je bio fatalan. Jedna od žrtava je 18-godišnja Juliette, učenica završnog razreda gimnazije Queen Elizabeth's u Favershamu.

Škola ju je opisala kao "nevjerojatno dragu, promišljenu i inteligentnu mladu ženu" čiji će se "prekrasan osmijeh i vedra priroda neizmjerno nedostajati". Njezina obitelj poručila je da je "slomljena i bez riječi kojima bi mogla izraziti svoj gubitak".

Druga žrtva je student Sveučilišta u Kentu, čiji identitet nije javno objavljen. Vijest o smrtnim slučajevima izazvala je šok i tugu, ali i paniku među tisućama studenata i srednjoškolaca.

Zbog izbijanja zaraze, Sveučilište u Kentu otkazalo je sve ispite koji su se trebali održati uživo i prebacilo ih na online format, a studentski zbor otkazao je sva društvena događanja.

Trag vodi do noćnog kluba

Istraga je brzo otkrila zajedničku poveznicu između više oboljelih.

Vlasti su potvrdile da su neki od zaraženih posjetili popularni noćni klub Club Chemistry u Canterburyju između petog i sedmog ožujka. Odmah je upućen hitan javni poziv svima koji su te večeri bili u klubu da se jave radi preventivne terapije antibioticima.

Vlasnica kluba, Louise Jones-Roberts, izjavila je da je kroz klub u ta tri dana prošlo više od dvije tisuće ljudi. Klub je odmah zatvoren do daljnjega, a vlasnica je izrazila duboku tugu zbog tragedije.

Potvrdila je da je jedan od njezinih zaposlenika hospitaliziran, dok su još dvoje u hitnoj službi sa sumnjom na meningitis.

​- Shrvana sam zbog pogođenih obitelji. Nevjerojatno je tužno. Samo se nadam da će ljudi prepoznati simptome i da više neće biti izgubljenih života - izjavila je.

Scene kao iz pandemije: 'Potpuno je nevjerojatno'

Nakon javnog poziva, ispred Sveučilišta u Kentu i na još tri lokacije u gradu formirali su se dugački redovi. Studenti, neki s maskama na licu, satima su čekali na svoju dozu antibiotika. Atmosfera je bila ispunjena strahom i neizvjesnošću.

​- Prilično je zastrašujuće. Ne mogu vjerovati, suludo je. Nikad nisam mislio da će se ovako nešto ponoviti nakon Covida. Čak su nam rekli da ne znaju hoće li nam tableta koju nam daju uopće pomoći - rekao je za medije 16-godišnji Matthew McDonagh, koji je bio na zabavi s osobom kojoj je kasnije dijagnosticirana zaraza.

Mnogi su studenti spakirali svoje stvari i odlučili otići kući, no neki su, poput studentice Isabel Kenny, odlučili ostati u izolaciji dok ne budu sigurni da nisu zaraženi.

​- Radije ću pričekati nekoliko dana kako bih bila sigurna da nemam meningitis prije nego što odem kući svojoj obitelji, jer ih ne želim zaraziti - objasnila je.

Što je meningitis i zašto je tako opasan?

Meningitis je upala zaštitnih ovojnica koje okružuju mozak i leđnu moždinu. Dok virusni meningitis može biti blag, bakterijski, poput ovog meningokoknog soja B koji je potvrđen u Kentu izuzetno je opasan i brzo napreduje. Može uzrokovati trovanje krvi (sepsu) i trajna oštećenja mozga, a bez hitnog liječenja smrtnost je visoka. Problem je što rani simptomi često nalikuju gripi ili mamurluku, što je posebno opasno za studentsku populaciju. Simptomi na koje treba obratiti pozornost uključuju iznenadnu visoku temperaturu, jaku glavobolju, ukočen vrat, povraćanje, osjetljivost na svjetlo te hladne ruke i noge.

Ključan znak je karakterističan osip u obliku crvenih ili ljubičastih točkica koje ne blijede kada se preko njih pritisne staklena čaša. Vlasti upozoravaju da se u slučaju pojave ovakvih simptoma odmah potraži hitna medicinska pomoć.

Stručnjaci su potvrdili da trenutna generacija studenata i tinejdžera nije bila obuhvaćena rutinskim cijepljenjem protiv meningitisa B, koje je u Velikoj Britaniji uvedeno tek 2015. godine za bebe.

To ih čini izuzetno ranjivom skupinom, jer se bakterija lako širi u uvjetima bliskog kontakta, poput života u studentskim domovima i na zabavama.

