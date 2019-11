Osnovica ide gore 6,12 posto u tri navrata, a raste i božićnica

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade osvrnuo se među ostalim na štraj učitelja i pozvao obrazovne sindikate na dijalog, jer se mora pronaći rješenje te ponovio da je štrajk nepotreban kao ni bunt prema Vladi, koja diže plaće, te da je nepotreban i nekorektan prema Vladi.

- Moramo svi pokazati stupanj odgovornosti, ovo nije pitanje emocija nego racija. Prozivati Vladu da ne želi razgovarati nije točno – poručio je premijer.

Podsjetio je da ova Vlada od početka mandata povećava plaće te da će to povećanje iduće godine iznositi 18,3 posto.

- Poruka je svima da ne ići u školi nije normalno, nema ništa normalno u tome. Da netko od vas nije išao u školu pitanje je bi li bili tu gdje jeste. U školu se mora ići zato ona i postoji – kazao je. Napomenuo je i da razumije predizborno vrijeme i interesne skupine koje to žele iskoristiti.

- Nećemo pristati na to da nam se u situaciji kad pružamo ruke stavlja kritika da nismo otvoreni za socijalni dijalog - poručio je Plenković.

Naveo je kako njegova Vlada ima konzistentnu politiku i plaća, dok su se ranije smanjivale plaće i ukidale božićnice i regresi.

- To sada nije slučaj. Mi ispravljamo razne nepravde i nastojat ćemo popraviti što god možemo. Pozivam predstavnike sindikata na razgovore, moramo još malo odrazgovarati i pronaći rješenje – kazao je.

Plenković se u uvodnoj riječi osvrnuo izdavanje državne obveznice u iznosu od 11 milijardi kuna. Napomenuo je kako je Ministarstvo financija uspjelo refinancirati dugove po najpovoljnijim uvjetima u povijesti i to zaduživanjem na domaćem tržištu kapitala.

Ušteda na kamatama godišnje iznosi 340 milijuna kuna. To govori o odgovornoj politici – kazao je Plenković.

Osvrnuo se i na Vukovar te poručio kako će Vlada nastaviti pomagati Grad Heroj i njegove stanovnike.

Konačan prijedlog Ovršnog zakona

Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog Ovršnog zakona, a kojim se među ostalim smanjuju troškovi ovrhe, dok deložacije, bez obzira na okolnosti, nisu moguće od 1. studenog do 1. travnja. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković naveo je da se ovršni postupak vraća pod nadzor suda, a Fina i javni bilježnici postaju povjerenici suda

- Inzistiramo na brzini tog postupka. Ovršni postupak mora biti brz, a to nam jamči digitalizacija, jer ćemo imati potpuno digitaliziran spis i propisane obrasce - rekao je ministar.

Osnovni cilj je da ovršni postupka bude jeftiniji. Troška sastava prijedloga za ovrhu, koji je do sada stajao po nekoliko tisuća kuna. Ispunjavat će se tek obrazac, a plaćat će se minimalna naknada za njegovo ispunjavanje. Trošak za ishođenje potvrde pravomoćnosti također više neće biti već će se do nje moći elektronskim putem. Naknade Fine i javnih bilježnika su ograničene i to na sporove do 5000 kuna i na one koji su veći od navedenog iznosa.

Određene su fiksne naknade i to se više neće mijenjati – poručio je Bošnjaković.

Proširuje se krug primanja izuzetih od ovrhe pa su to božićnica, uskrsnica, dnevnice, regres i ostale novčane prigodne nagrade za rezultate rada, a od ovrhe izuzet je i topli obrok, a od ovrhe je izuzeta i jedina nekretnina. Zakon treba stupiti na snagu 1. srpnja iduće godine, a ne od 1. siječnja zbog velikog digitalnog zahvata u sustavu.

Zaposlit će skoro 80 tisuća stranaca

Vlada je utvrdila i godišnju kvotu za zapošljavanje stranaca za 2020. godinu od 78.470 radnika. Premijer Andrej Plenković rekao je da Vlada određivanjem kvota želi omogućiti stabilan i predvidljiv kalendar za sva područja gospodarstva i rješavati potrebe na tržištu rada.

- Želimo da nova radna mjesta na tržištu rada iskoriste naši sugrađani, ali u situaciji u kojoj imamo 20 milijuna turista godišnje sigurno je važno da Vlada na vrijeme osigura pretpostavke kako bi se poslodavci mogli dobro pripremiti za sezonu – kazao je premijer.

Osnovica će rasti 6,12 posto

Vlada je prihvatila i prijedlog zaključka o dodatku Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike kojim je predviđen rast osnovice plaća za 6,12 posto u idućoj godini i to u tri navrata. Riječ je o prvoj ponudi koju je premijer stavio na stol, kako bi prekinuo štrajk učitelja i nastavnika.

Ministar rada Josip Aladrović izvijestio je kako je dogovoreno povećanje božićnice i regresa s 1250 na 1500 kuna, dok dar za Sv. Nikolu za 2020. raste s 500 na 600 kuna. Za otpremninu prilikom odlaska u mirovinu od iduće godine više se neće uzimati tri proračunske osnovice nego dvije osnovice za izračun plaća državnog službenika i namještenika.

Premijer Plenković čestitao je ministru na ovom dogovoru. Ova ponuda je na stolu i za javne službe, koje uključuju učitelje i nastavnike, koji su u štrajku.