'Štrajk je nakon ovakve ponude suvišan. To nisu mali iznosi'

Premijer Andrej Plenković u Saboru se u izjavi medijima osvrnuo na ponudu prosvjetnim sindikatima o rastu plaća, a koji se odnosi na sve zaposlene u javnom i državnom sektoru.

- Ponuda koja je na stolu: odustajemo od smanjenja stope PDV-a za jedan postotni bod s 25 na 24 posto, tako nalazimo sredstva na prihodovnoj strani proračuna, inače tih sredstava nema. Pokazujemo konzistentnost u politici plaća ove Vlade za državni i javni sektor, a to je da svake godine izlazimo u susret onoliko koliko je to realno, a da istovremeno zadržimo proračunski okvir da trošimo koliko zarađujemo, da ne zadužujemo buduće generacije. To je biti našeg okvira. Iz tih sredstava nudimo i državnim i javnim službama 2%-2%-2% tijekom 2020 godine, šest posto ukupno. To je upravo ono što su sindikati htjeli - rekao jer Plenković.

Ponovio je da sustav koeficijenata ima nelogičnosti i nepravednosti, ali e kaže vrlo teško napraviti novi zakon o plaćama , jer svaki sustav misli da treba biti bolje plaćen od drugih.

- Pružam ruku suradnje. Uključit ćemo i stručnjake, ako treba i van sustava državne službe, da nam na jedan neovisan, analitičan i malo hladniji i emocionalan način daju sliku i prijedlog koliko koja vrsta posla vrijedi temeljem koeficijenta, ako imate iste kvalifikacije - kazao je.

Za privatni sektor tu je povećanje osobnog odbitka s 3800 na 4000 kuna. Time će se povećati plaće da se bruto iznos za poslodavce ne mijenja te najava znatnog povećanja minimalne plaće.

- To je okvir koji je realan dobronamjeran, ovakva ponuda je u interesu profesora i učitelja i svih drugih. Mi kao Vlada moramo voditi računa o svima - poručio je Plenković i podsjetio na zahtjeve koji su stigli od visokog obrazovanja i policije.

- Ti putem jednostavno to financijski nije održivo. Mi ne možemo namiriti sve, nego pronalazimo rješenje koje je cjelovito i omogućuje kontinuiranu rast plaća - kazao je premijer navodeći da će se time plaće u mandatu njegove Vlade povećati 22, 23 ili 24 posto.

- To je ozbiljno povećanje, to nisu mali iznosi- ustvrdio je.

No sindikati nisu zadovoljni i poručuju da štrajk ide dalje, a Plenković ponavlja da je to njihov odabir kao i to da se krenulo u štrajk.

- Ne vidim neposredan razlog ni trenutnu prijetnju da se mora ići u štrajk. Štrajk poštujem, to je pravo sindikata, ali moramo vidjeti što je bit zahtjeva, a to je šest posto. Hoće li to biti po jednoj ili po drugoj osnovi, jer dobijte ono što se tražili, treba vidjeti i razmisliti - izjavio je.

Na pitanje hoće li tražiti zabranu štrajka ako se nastavi, nije jasno odgovorio:

- Svatko od nas se bavi nekim poslom da bi ga radio, a ne da bi ga ne radio. Dobivamo plaću za rad. Ako imate javno izrečen stav Vlade, idemo razgovarati i naći cjelovito horizontalno rješenje za koeficijente. To je ozbiljan potez, to nije sitnica, to nije malo, to su velika sredstva. Uvjeren sam da će profesori i učitelji dobro razumjeti ovo što govorim. Poruka je štrajkom poslana. Sad je prvi tjedan, ljudi se snalaze, ali što ćemo ako bude trajalo dva mjeseca? Mislim da to nije racionalno. Štrajk je po mom dubokom uvjerenju, nakon ovakve ponude, suvišan - ustvrdio je Plenković.

O pitanju rješavanja koeficijenata misli da treba raditi brzo, ali i napominje da se to ne može napraviti za jedan dan. Nije odgovorio u kojem roku planira to pitanje riješiti, ali napominje da to želi što prije. Na konstataciju da su svi premijeri koji su povećavali plaće su u pravili dobivali izbore, kazao je kako to nije znao.

- Znači da dobro djelujemo i da je smjer dobar. Mi smo u izbornoj godini od subote - kazao je.

Upitan je li fer tako dijeliti novac i kupovati glasove, Plenković je uzvratio da bi da je kao premijer sada prvi puta izašao sa šest posto onda bi to bilo oportunističko kupovanje birača. Vjeruje da će dobiti mandat, a cilj je kaže da konsolidiraju financije i da imam zdravi rast, veću zaposlenost i manju nezaposlenost i da se povećavaju plaće u skladu s mogućnostima.

To što su koalicijski partneri iz HNS-a zadovoljni za premijera je dobro. Govoreći o radu Vlade poručio je:

- Nema ničega što mi radimo samo da bi bili popularniji ili narasli u anketama za dva ili tri posto. Radimo ono što mislimo da je dobro i korisno za društvo. Ovaj potez je na tragu odgovorne politike - zaključio je Plenković.