Svi ti ljudi možda jesu siromašni, ali nisu glupi. Ići će dalje trbuhom za kruhom, daleko od ove zakonodavne močvare
KOMENTIRA: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+
Stranim radnicima je prekipjelo, ni oni se više ne daju izrabljivati
Čitanje članka: 1 min
Već dugo mnogi hrvatski poslodavci prema radniku imaju ponižavajući odnos po načelu: “Ako nećeš ti, ima tko hoće”. A taj “koji hoće” postali su strani radnici iz trećih zemalja....
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku