Stranim radnicima je prekipjelo, ni oni se više ne daju izrabljivati

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Foto: Luka Batelic/PIXSELL/

Svi ti ljudi možda jesu siromašni, ali nisu glupi. Ići će dalje trbuhom za kruhom, daleko od ove zakonodavne močvare

Već dugo mnogi hrvatski poslodavci prema radniku imaju ponižavajući odnos po načelu: “Ako nećeš ti, ima tko hoće”. A taj “koji hoće” postali su strani radnici iz trećih zemalja....

