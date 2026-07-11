Stranka Drito: Zagreb je postao grad isprika i praznih obećanja

Klub gradskih zastupnika Drito upozorio je u subotu da je posljednja sjednica Gradske skupštine prije ljetne stanke još jednom pokazala kako je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja, dok su nepostojanje koordinacije, kašnjenja projekata i zanemarivanje gradske infrastrukture rezultirali prometnim i komunalnim kaosom.

- Iza nas je posljednja sjednica Gradske skupštine prije ljetne pauze, a ključna pitanja ponovno su ostala bez konkretnih odgovora. Građani vide razrovane ulice, kašnjenja, lošu koordinaciju i probleme u svakodnevnom funkcioniranju grada, dok gradska vlast nudi nova opravdanja i najave - poručila je predsjednica Kluba Dragana Turkalj.

Zastupnik Mislav Krasić upozorio je da je Zagreb preplavljen gradilištima na kojima se često ne vide radnici ni vidljiv napredak, dok su rokovi završetka nepoznati ili se ne poštuju.

Krasić je posebno ukazao na stanje na Trešnjevci, gdje su Brloška i Kostelska ulica mjesecima raskopane i napuštene, kao i na veliku rupu na raskrižju Krapinske, Trakošćanske i Ozaljske.

- Kakav je to model upravljanja u kojem se gradilište otvori, ulica raskopa, a zatim mjesecima nema radnika ni vidljivog pomaka? Pješaci hodaju kolnikom, biciklisti voze po tramvajskim tračnicama, djeca ulaze na gradilišta, a građani svakodnevno upadaju u prometne blokade - rekao je Krasić.

Podsjetivši da je Državni inspektorat zbog kršenja sigurnosnih propisa zatvorio gradilišta u Savskoj, Vukovarskoj i Zvonimirovoj ulici, upitao je koliko još gradilišta mora biti zatvoreno prije nego što gradska vlast počne ozbiljno voditi računa o sigurnosti građana.

Zastupnica Eliška Djokićova osvrnula se na izvješće o Autobusnom kolodvoru koje je pristiglo na njihov zahtjev, a povodom pada stakla na peron pun putnika.

Smatra da nije riječ o izoliranom slučaju, nego o posljedici dugotrajnog zanemarivanja održavanja i nadzora na jednom od najprometnijih gradskih objekata koji je star gotovo četrdeset godina i nikada nije cjelovito obnovljen.

- Iako zakon nalaže redovne godišnje preglede konstrukcije, u posljednjih pet godina obavljen je samo jedan pregled. Čak je i taj pregled bio djelomičan i odnosio se samo na čeličnu konstrukciju, ali ne i na stabilnost cijelog objekta ili na staklo koje je godinu dana poslije palo putnicima na glavu - kazala je.

Rimac Bilušić: Tomašević se ponašao kao da je tek preuzeo dužnost

Upozorila je da se godinama nije zanemarivao samo nadzor, nego i ulaganje. Grad, prema njezinim riječima, šest godina nakon potresa u Zagrebu čeka na početak popravka krova, a tek pet posto prihoda od rada Kolodvora ulaže u taj isti objekt.

Gradska zastupnica Milka Rimac Bilušić poručila je da je rasprava o izvršenju proračuna najbolje pokazala način na koji aktualna vlast upravlja Zagrebom.

- Zagreb je postao grad isprika i obećanja - rekla je Rimac Bilušić, istaknuvši da se gradonačelnik Tomislav Tomašević i dalje ponaša kao da je tek preuzeo dužnost te da su za izostanak rezultata uvijek odgovorni bivša vlast, vanjske okolnosti ili „više sile“.

- Otkad je Tomislav Tomašević došao na vlast prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada su se skoro udvostručili. Opravdano postavljamo pitanje je li se i kvaliteta života u Gradu Zagrebu udvostručila?, rekla je.

Posebno je upozorila na odnos gradske vlasti prema poduzetnicima i obrtnicima, koji pune gradski proračun, a zauzvrat dobivaju nova davanja i administrativne pritiske.

- Fiksni dio cijene vode za dio zagrebačkih poduzetnika preko noći je povećan čak četiri puta, a kroz Plan upravljanja destinacijom Zagreb, privatne iznajmljivače se implicitno pokušava proglasiti odgovornima za komunalne i stambene probleme koje Grad nije sposoban riješiti - istaknula je Rimac Bilušić

Turkalj je podsjetila da su gradonačelnik i skupštinska većina odbili prijedlog Kluba Drito da se tijekom ljeta miješani komunalni otpad i biootpad odvoze najmanje dva puta tjedno.

- Spremnici su na brojnim lokacijama i inače pretrpani, a tijekom ljeta problem dodatno pogoršavaju visoke temperature, neugodni mirisi i mogući zdravstveni rizici. Unatoč tome, bivši zeleni aktivist Tomislav Tomašević smatra da nema potrebe povećati učestalost odvoza, rekla je Turkalj najavivši da će prijedlog ponovno uputiti na jesen.