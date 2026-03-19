Stranka Raspudićevih: 'Hoće li Tomaševiću Grad Zagreb biti bankomat za iduće izbore?'

Zastupnici stranke Drito u zagrebačkoj Gradskoj skupštini u četvrtak su upozorili na 'hiperzapošljavanje' u Gradskoj upravi ističući da gradonačelnik Tomislav Tomašević u ovoj godini planira zaposliti novih 200 ljudi, a posebno ih zabrinjava zapošljavanje novih 15 u njegovom uredu.

"Prema planu prijema Gradske uprave u 2026. godini gradonačelnik planira zaposliti novih 200 ljudi a već brojka koja je sada vidljiva jest 3000 zaposlenika što je rekordna brojka zaposlenika Gradske uprave Grada Zagreba", istaknula je na konferenciji za novinare gradska zastupnica stranke Drito Milka Rimac Bilušić.

Posebno ih, kaže zabrinjava da u Uredu gradonačelnika Tomašević planira zaposliti novih 15 ljudi. "Ukoliko se to zapošljavanje ostvari, ovaj gradski ured će se po svom broju približiti Gradskom uredu za mlade, obrazovanje i sport - što je zapravo jedan jasan pokazatelj vizije rada ove Gradske uprave", istaknula je.

Rimac Bilušić je rekla da je to trend koji primjećuju kod Tomaševića "kako koristiti Grad Zagreb za svoje vlastite političke interese".

Navela je da je Tomašević značajno povećao financiranje udruga bliskih svojoj stranci Možemo!, kao drugi obrazac je sebi i svojim zamjenicima na jednoj od prvih sjednica Gradske skupštine u novom mandatu značajno povećao plaću, a isto tako povećao je plaću i pročelnicima gradskih ureda. Sljedeći korak je bilo zapošljavanje profesionalne potpredsjednice Gradske skupštine iz Možemo! Marine Ivandić koja svaki mjesec za svoj rad dobiva 3600 eura neto.

Rimac Bilušić: Stvaranje političkog poligona za parlamentarne izbore

"Pitamo se je li ovo povećanje broja zaposlenika u Uredu gradonačelnika stvaranje političkog poligona i političke infrastrukture za predstojeće parlamentarne izbore? Hoće li Grad Zagreb služiti kao bankomat Tomislavu Tomaševiću kako bi se bolje i uspješnije pripremio za parlamentarne izbore koji nam slijede imajući u vidu da su on i njegovi zamjenici Luka Korlaet i Danijela Dolenec bili nositelji izbornih lista u svojim izbornim jedinicama znajući da to mjesto u Saboru nije spojivo s gradonačelnikovim mjestom i mjestima dogradonačelnika u Gradu Zagrebu", istaknula je Rimac Bilušić.

Poručila je da Drito na upravljanje Gradom gleda drugačije i zato će 26. ožujka na sjednici Gradske skupštine predložiti tri inicijative. Prva se odnosi na izmjenu Odluke o socijalnoj skrbi kojom žele osigurati besplatan prijevoz za srednjoškolce starije od 18 godina i sve redovne studente u Gradu kako bi ispravili nepravdu koja vlada među srednjoškolcima te da svim studentima osiguraju besplatan prijevoz i na taj način nastave odgajati novu generaciju korisnika javnog gradskog prijevoza.

Druga inicijativa odnosi se na vodoopskrbne priključke jer su im se javili brojni građani da se na te priključke čeka izrazito dugo, da se ne mogu useliti u svoje nekretnine jer još nije osigurana voda. Zbog toga će od Tomaševića tražiti izvješće o radu Vodoopskrbe i odvodnje, odnosno izvješće o vodoopskrbnim priključcima.

Treća inicijativa odnosi se na raspravu o zapuštenosti gradskih tržnica. Drito zabrinjava što se u tržnice ulaže tek neznatno više u odnosu na gradonačelnikov PR.