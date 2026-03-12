Ovo su glavni ljudi nove stranke Marije Selak Raspudić: Od profesora do bivših nogometaša

Nova politička stranka Marije Selak Raspudić, nazvana Drito, na svojim službenim stranicama poziva javnost da „upozna srce naše stranke“. Iza tog poziva stoji skupina ljudi različitih iskustava, od sveučilišnih profesora i nastavnika, preko menadžera i analitičara, do liječničkog osoblja i bivših sportaša.

Na čelu stranke nalazi se Marija Selak Raspudić, rođena 14. ožujka 1982. u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije, akademski put nastavila je na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala filozofiju te hrvatski jezik i književnost 2007. godine. Već tijekom studija sudjelovala je u međunarodnoj akademskoj razmjeni u Bratislavi, a 2013. godine doktorirala je obranom disertacije „Ljudska priroda i nova epoha“.

Uz predsjednicu, ključnu ulogu u vodstvu ima potpredsjednik Pero Guberac, rođen 8. siječnja 1984. u Slavonskom Brodu. Završio je Srednju medicinsku školu u rodnom gradu, s kojim je, kako sam ističe, snažno povezan. Njegova karijera obuhvaća rad u privatnom i javnom sektoru, od trgovačkog i terenskog rada diljem Slavonije do zaposlenja u Kliničkom bolničkom centru Zagreb na Klinici za uho, grlo i nos. Upravo taj svakodnevni kontakt s ljudima, tvrdi, oblikovao je njegov osjećaj odgovornosti prema zajednici.

Organizacijski dio stranke vodi tajnica Dragana Turkalj, profesorica hrvatskog i češkog jezika i književnosti, rođena 12. siječnja 1982. godine. Živi u Sesvetama, a profesionalni život posvetila je obrazovanju. Od 2023. nosi zvanje učiteljice savjetnice. U osnovnoj školi svakodnevno radi s učenicima, prenoseći im ljubav prema jeziku i književnosti. Upravo kroz rad u obrazovanju, ističe, razvila je snažno uvjerenje da je znanje temelj društvenog razvoja.

U javnosti je dobro poznat i Nino Raspudić, suprug predsjednice stranke. Rođen u Mostaru, osnovnu školu završio je u tom gradu, dok je srednju školu pohađao u Trevisu u Italiji. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je filozofiju i talijanski jezik i književnost, gdje je kasnije magistrirao i doktorirao s temama iz suvremene talijanske književnosti. Kao docent predavao je na filozofskim fakultetima u Zagrebu i Mostaru, a šira publika poznaje ga i kao publicista i komentatora u medijima poput Večernjeg lista te kroz televizijsku emisiju Peti dan.

Među istaknutim članovima je i zagrebačka gradska zastupnica Eliška Djokićova. Rođena u Pragu, odrasla je u Zagrebu gdje je završila školovanje, a akademski put vodio ju je od studija jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu do magisterija međunarodnih odnosa na Karlovu sveučilištu u Pragu. Profesionalno iskustvo gradila je u istraživačkoj agenciji Ipsos kao voditeljica projekata međunarodnih istraživanja, a danas radi u marketinškoj industriji kao menadžerica za partnerske suradnje. Govori pet jezika.

U zagrebačkoj gradskoj skupštini stranku predstavljaju i Mislav Krasić te Josip Periša. Krasić je studirao filozofiju i talijanistiku u Zagrebu, a profesionalno se bavi analitikom investicijskih podataka u financijskom sektoru, s iskustvom i u području dnevnog trgovanja na financijskim tržištima. Periša, rođen 1997. u Zagrebu, završio je studij filozofije i kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu. Tijekom školovanja bio je aktivan i u sportu, trenirajući nogomet u GNK Dinamo Zagreb, ali i u studentskom životu kao predsjednik Udruženja studenata filozofije te jedan od organizatora Europskog studentskog debatnog prvenstva.

Zastupnica u zagrebačkoj gradskoj skupštini Milka Rimac Bilušić dolazi iz akademskog svijeta. Rođena u Subotici, odrasla u Pisarovini, završila je sve razine studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje danas sudjeluje u nastavi i znanstvenom radu na području organizacije i menadžmenta. Prije akademske karijere radila je u privatnom sektoru, ponajviše u području upravljanja ljudskim potencijalima.

Na regionalnoj i lokalnoj razini djeluju i Danijel Pukšić, zastupnik u Županijskoj skupštini Zagrebačke županije i diplomirani inženjer geodezije sa Sveučilišta u Zagrebu, te dvojica vijećnika iz Velike Gorice, Ivan Godinić i Zoran Lovrić. Godinić, magistar edukacije kroatologije, profesionalno radi kao menadžer u međunarodnoj korporaciji, gdje vodi tim od tridesetak ljudi. Lovrić je diplomirani inženjer strojarstva i nastavnik strojarskih predmeta u Srednjoj strukovnoj školi u Velikoj Gorici, poznat po radu s učenicima i mentoriranju na natjecanjima.