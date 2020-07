Stranke koje su ušle u Sabor dobit će 79 milijuna vaših kuna

Prvo ćemo im dati 20,5 milijuna kuna za naknadu izborne promidžbe i što su nas bombardirali svojim porukama. A onda 58,5 milijuna kuna godišnje. Apsolutno pliva u milijunima HDZ, a to će se i nastaviti jer su pobijedili

<p>Zastupnike u Saboru ne samo da čeka izvanredna plaća koja je prosječno iznad 15.000 kuna, nego će i njihove stranke i liste dodatno omastiti brk za razliku od onih koji nisu ušli u hrvatski parlament.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: Stranke će dobiti 79 milijuna kuna</strong></p><p>Nakon što se potvrde izborni rezultati, iz državnog proračuna će se odliti 20,5 milijuna kuna onim strankama koje su ušle u Sabor. Država nadoknađuje troškove izborne promidžbe, pa u biti vi plaćate ono što su vas svaki dan bombardirali svojim porukama u kampanji s televizija, radija, novina i portala. Za svakog zastupnika ili zastupnicu će dobiti 135.000 kuna poreznih obveznika. </p><h2>Za stranke nema krize</h2><p>Ali to nije sve. Oni koji su ušli u Sabor će godišnje dobivati 58,5 milijuna kuna(toliko je planirano ove godine i nije smanjeno unatoč krizi). Za svakog zastupnika kojeg imaju, stranke godišnje dobivaju nešto više od 387.000 kuna, a za zastupnicu skoro 418.000 kuna. U to nisu uračunate plaće zastupnika, nego je taj novac za politički rad stranaka i lista. Taj iznos bi se nešto trebao smanjiti sljedeće godine jer ovisi o poreznim prihodima, ali ne značajno.</p><p>HDZ koji je nadmoćno pobijedio izbore najbolje će proći u oba slučaja. <strong>HDZ će za naknadu izborne promidžbe dobiti 8,64 milijuna</strong> kuna jer oni kao stranka sami imaju 64 zastupnika. Do tjedan dana prije izbora, prijavili su da su potrošili 7,6 milijuna kuna, ali iako su troškovi bili veći zadnji tjedan, jasno je da će im porezni obveznici pokriti većinu troška reklama, spotova i plakata.</p><p>Dodatno, na osnovu broja zastupnika i zastupnica u Saboru, <strong>HDZ će godišnje primati 23,8 milijuna kuna.</strong> S tolikim milijunima, uopće im neće biti problem platiti kaznu veću od pola milijuna kuna jer niti na jednoj od 11 lista nisu imali barem 40 posto žena. HDZ stvarno pliva u novcu, u ovu kampanju su ušli sa 17 milijuna kuna plusa na računu. </p><p><strong>SDP-u koji je doživio težak poraz na ovim izborima, a ima i financijske poteškoće, porezni obveznici će nadoknaditi 4,32 milijuna</strong> kuna troškova izborne promidžbe. Oni su samo do tjedna prije izbora potrošili duplo više, za kampanju su se i zadužili, pa je jasno da će stranka i dalje morati krpati rupe. </p><p>Iz proračuna će svake godine <strong>za svoje 32 zastupnice i zastupnika dobivati oko 12,8 milijuna kuna</strong>. SDP je poštovao rodnu ravnopravnost na listama, pa je u konačnici ušlo 12 zastupnica, a za svaku od njih država daje 31.000 kuna više nego za muškog kolegu. </p><p>Kod koalicije oko<strong> Domovinskog pokreta</strong> Miroslava Škore, situacija je malo kompliciranija. Ukupno će za naknadu izborne promidžbe s<strong>vi zajedno dobiti za svojih 16 zastupnika 2,16 milijuna kuna</strong>. Ali kako je koalicija šarena, sam Škoro ovog trenutka ima osam zastupnika koji su baš i članovi Domovinskog pokreta, pa njima pripada oko milijun kuna. Taman toliko je poduzetnik Škoro posudio predsjedniku Domovinskog pokreta Škori za kampanju. I stranka mu taj novac mora vratiti.</p><h2>Možemo do milijuna</h2><p>Slično je i kod novca koji će dobivati godišnje za svakog zastupnika i zastupnicu<strong>. Godišnje im pripada 6,29 milijuna kuna</strong>. Ali taj novac se dijeli između Suverenista koji imaju četiri zastupnika, a unutar Suverenista su još dvije stranke, Hrast i Hrvatska konzervativna stranka. </p><p>No, kod Škore ima i nezavisnih zastupnica i zastupnika, primjerice Ivan Penava, Ružica Vukovac, Ante Prkačin i Karolina Vidović Krišto. Svi oni mogu uzeti novac za sebe ili se izjasniti kojoj stranci će ići. Ružica Vukovac nam je primjerice rekla da novac za rad svakako ostavlja Domovinskom pokretu u koji će se uskoro i učlaniti.</p><p>- Zahvalna sam što su me prihvatili i ostajem s tom ekipom. Borit ću se za Slavoniju – kaže Vukovac koja je na prošlim izborima bila s Mostom.</p><p>Željko Sačić kaže da će novac od njegova mandata ići <strong>Suverenistima.</strong></p><p>Novac koji se dobiva često je znao biti "jabuka razdora", pa je tako Ivan Pernar, ne vjerujući previše Živom zidu, prijavio sebe kao člana malo poznate Abecede demokracije koja je kroz prošle četiri godine dobila 1,7 milijuna naših kuna za njegov mandat. I opet nisu prošli na ovim izborima. </p><p>Sličnu situaciju ima i Most jer ima troje nezavisnih od osmero zastupnika. Ali politički tajnik Mosta Nikola Grmoja nam je rekao da neće biti problema jer će se svi izjasniti da novac za politički rad pripada Mostu. <br/> Za troškove izborne promidžbe, <strong>Most će tako dobiti milijun kuna. A za svojih osam zastupnika još više od tri milijuna kuna godišnje</strong>.</p><p><strong>Možemo! su iznenađenje izbora</strong>, a u kampanji su bili skromni i do tjedan prije izbora potrošili manje od 400.000 kuna. A zbog osvojenih sedam mandata će <strong>dobiti 810.000 kuna za troškove izborne promidžbe</strong>. Pitanje je kako će se rasporediti taj novac s obzirom na također široku koaliciju. </p><p>Svake godine bi trebal<strong>i dobivati dodatnih 2,8 milijuna kuna za svoj rad.</strong> Manji dio od toga ide Radničkoj fronti koji ima jednu zastupnicu i oni će imati svojih skoro 419.000 kuna godišnje. </p><p>I<strong>DS može očekivati 405.000 kuna</strong> troškova izborne promidžbe, a sa tri zastupnika, kao i <strong>SDSS, godišnje mogu očekivati 1,16</strong> milijuna kuna za svoj rad. </p><p><strong>HSS i HNS imat će značajan pad prihoda u odnosu na mandat ranije jer imaju dva, odnosno jednog zastupnika. HSS i HSLS imaju dva zastupnika, što znači po 270.000 kuna za izbornu promidžbu i skoro 775.000 kuna godišnje za rad.</strong> </p><p>Jednu zastupnicu će imati uz i Glas, Stranka s imenom i prezimenom, Pametno, Reformisti, a zastupnika HSU, HNS i Fokus. Svi će s dobiti po 135.000 kuna za naknadu promidžbe.</p><p>Godišnje im jedan zastupnik vrijedi 387.711 kuna, a zastupnica 418.782 kune. </p>