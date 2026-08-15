Strašan potres od 7.7 Richtera Indoneziji. Najmanje 20 mrtvih

Spasioci u subotu pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon što je snažan potres pogodio područje kod otoka Floresa u istočnoj Indoneziji, pri čemu je poginulo najmanje 20 ljudi, a tisuće su morale pobjeći iz svojih domova. Kako su se počeli otkrivati razmjeri katastrofe, član spasilačke službe Fathur Rahman rekao je AFP-u da je potvrđeno najmanje 20 poginulih u četiri različita mjesta na otoku, popularnom među turistima.

Pokretanje videa... VIDEO potres gif | Video: REUTERS/PIXSELL

„Prema izvješćima koja smo primili, poginulo je 20 ljudi, šest je ozlijeđeno, a dvije osobe još su zatrpane“, rekao je Fathur telefonom s broda kojim je putovao prema regiji Nagekeo, najteže pogođenom području.

Nakon potresa magnitude 7,7, za dvije osobe poznato je da su žive ostale zarobljene pod ruševinama u susjednoj regiji Manggarai.

„Naš fokus bit će na pronalasku žrtava zatrpanih pod ruševinama“, rekao je Fathur, dodajući da su spasilačke napore otežala klizišta koja su blokirala nekoliko prometnica.

Stanovnici Nagekea, područja najbližeg epicentru, u subotu su ujutro požurili prema višem terenu dok se more povlačilo, što je bio mogući znak nadolazećeg cunamija, izvijestili su novinari AFP-a s mjesta događaja. Upozorenje na cunami poslije je ukinuto, ali ljudima je rečeno da se ne vraćaju u oštećene zgrade zbog straha da bi ih naknadni potresi mogli srušiti.

Već se osjetilo na desetke naknadnih potresa, a najjači je bio magnitude 6,1.

"Moja je obitelj na sigurnom“

Yohanes Babo (56), stanovnik Nagekea, rekao je da je bio na tržnici kada je u ranim jutarnjim satima počeo potres.

„Počelo se jako tresti. Srećom, već smo bili izvan kuće“, rekao je za AFP.

„Ljudi su bili u panici, trčali su na sve strane. Za sada se evakuiramo... i pokušavamo doći do brda“, rekao je i dodao: „Moja je obitelj na sigurnom. Nitko nije ozlijeđen.“

Epicentar plitkog potresa nalazio se neposredno uz sjevernu obalu otoka, oko 68 kilometara sjeverozapadno od obalnog grada Ende, priopćile su američke i indonezijske vlasti.

Spasioci su izvukli tijelo poginule osobe iz ruševina djelomično urušene zgrade u luci Maumere.

Fathur je rekao da su dvije osobe žive evakuirane iz ruševina, dok je „jedna pronađena mrtva“, prema videosnimci koju je objavila spasilačka služba.

Puni razmjeri štete još se procjenjuju.

Lukas Lotar, stanovnik Maumerea, oko 2.500 kilometara istočno od Džakarte, opisao je kako se tlo „odjednom počelo tresti i uspaničio sam se“.

„Pacijenti su također pobjegli iz bolnice, potres je bio snažan. Vidio sam da su neki zidovi napuknuli“, rekao je za AFP Lotar, zaposlen u službi za korisnike u bolnici.

Na pogođenom području uglavnom se nalaze gradovi i sela u kojima je malo visokih zgrada ili ih uopće nema.

Praćenje razine mora

Indonezijska Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku (BMKG) u početku je upozorila na mogućnost pojave cunami valova nakon potresa i pozvala stanovnike da se sklone na viši teren.

Duge kolone ljudi mogle su se vidjeti kako pješice, motociklima i automobilima napuštaju gradove, a neki su se nagurali i u tovarne prostore kamioneta.

„Ukinuli smo upozorenje na cunami, ali nastavit ćemo pratiti razinu mora“, rekao je Wijayanto, direktor BMKG-a za potrese i cunamije, koji se, kao i mnogi Indonežani, služi samo jednim imenom.

Indoneziju i susjedne zemlje često pogađaju potresi zbog njihova položaja na pacifičkom „Vatrenom prstenu“, luku intenzivne seizmičke aktivnosti koji se proteže od Japana preko jugoistočne Azije i dalje preko pacifičkog bazena.

Flores je 1992. pogodio potres magnitude 7,7 koji je izazvao cunami i u kojemu je poginulo oko 2500 ljudi.

Među najsmrtonosnijim potresima u povijesti Indonezije bio je razorni potres magnitude 9,1 koji je 2004. pogodio područje uz obalu Sumatre i izazvao cunami u kojem je diljem regije poginulo 220.000 ljudi, od čega oko 170.000 u Indoneziji.

Katastrofa dan nakon Božića, bila je jedna od najsmrtonosnijih prirodnih katastrofa u zabilježenoj povijesti.

Godine 2018. snažan potres pogodio je otok Lombok, a tijekom sljedećih nekoliko tjedana uslijedilo je još nekoliko potresa. Na tom turističkom otoku i susjednom Sumbawiju poginulo je više od 550 ljudi.

Kasnije iste godine u potresu magnitude 7,5 i naknadnom cunamiju u Paluu na otoku Sulawesiju poginulo je ili nestalo više od 4300 ljudi.