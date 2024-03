Strašan slučaj! Vršnjačko nasilje u okolici Zadra: Djevojčici su u školi zalijepili i iščupali obrve

Već neko vrijeme ona trpi uvrede i ponižavanja, govore joj svakakve uvredljive riječi. Sve je to bilo na riječima, sve do neki dan kad su joj za vrijeme malog odmora u razredu zalijepili i iščupali obrve. Škola je popričala s njima i to je ostalo na tome. Mama joj je u strahu, svi smo, a njoj se sad govori da je cinkarošica i slično, prepričala je za Zadarski list osoba bliska napadnutoj učenici najnoviji slučaj vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi u okolici Zadra.

- Mislim da ni roditelji te djece, tih dvojice dječaka, nisu isto tako ništa znali o tome. Ni ravnateljica nije znala, tek kad sam ja otišla kod nje u ponedjeljak. Očito je da nije napravljeno kako treba, ne znam točno kakvi su propisi i uvjeti ali ovo nije mala stvar, ovo je nasilje koje se ne smije tolerirati i tu djecu treba sankcionirati. To je bilo u školi, ne van škole i škola treba reagirati jer ovako ispada da su na strani nasilnika - dodala je.

Ravnateljica škole u izjavi je kazala kako će škola poduzeti sve mjere kako bi doznala detalje ovog slučaja. Dodaje da je angažirala stručnu službu i razrednicu da pozovu majku djevojčice na razgovor.

- Meni je jako žao. Oni su danas bili na razgovoru, a ja još nemam povratnu informaciju jer smo danas imali nacionalne ispite iz engleskog jezika, koji su tek maloprije završili. Znam da je majka bila na razgovoru i sad ću razgovarati sa stručnom službom - kazala je ravnateljica škole iz okolice Zadra.

Također, napominje da su o slučaju obaviješteni i roditelji dvojice dječaka te da se uskoro očekuje i razgovor s njima. Ravnateljica objašnjava da kad su ovakvi slučajevi u pitanju provode se pedagoške mjere i sankcije.

- Tako će biti i ovaj put. Znači, nakon što se obavi razgovor s učenicima i roditeljima, s obje strane, onda ćemo donijeti odluke i poduzeti mjere u skladu s pravilnikom i statutom škole, a ako treba obavijest će se i druge institucije. Svakako, ovaj slučaj je u postupku rješavanja. Škola uvijek poduzima što treba za zaštitu djeteta. Moramo uzeti sve u obzir, sve pažljivo ispitati i poduzeti daljnje korake, ali normalno da će sva djeca koja su sudjelovala i odgovarati - istaknula je ravnateljica.