Strašna lavica Nora Šitum danas bi imala 18 godina: 'Šapćemo ti čestitke kroz suze u nebo...'

Danas bi slavila svojih velikih 18. Danas bismo puhali svjećice, smijali se, grlili te jako. Umjesto toga, mi ti šapćemo čestitke kroz suze u nebo, noseći te u srcima kao što te nosimo svaki dan otkad nisi fizički s nama. Tijelo možda više nije tu, ali tvoja prisutnost je snažnija od riječi. Tvoja duša, osmijeh, tvoj glas – sve to živi u nama. Danas bi postala punoljetna, ali u našim mislima si i dalje ona predivna mala djevojčica koja nas je učila što je bezuvjetna ljubav, snaga i hrabrost. Nedostaješ beskrajno. Sretan ti rođendan ljubavi. Vole te mama i tata - objavljeno je u nedjelju na stranici Zaklade Nora Šitum koju su osnovali Norini roditelji Đana Atanasovska i Ivica Šitum.

Prije 12 godina preminula je Nora Šitum, djevoj?ica koja je ujedinila Hrvatsku | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Strašni lav cijele nacije

Bila je Nora Fora - Strašni Lav! Odmah smo se zaljubili u taj nadimak. A vjerojatno nema koga nije rasplakao kada smo ga prvi put čuli. Majka bolesne djevojčice napisala je tada na društvenoj mreži: "U roku 8 dana trebali bi sjesti u avion koji će nas odvesti u novu borbu. Onu najvažniju, onu posljednju. Prsa u prsa, Nora Fora VS Leukemija. Ona to može! Ako itko to može izdržati, to je mamin lav! To je naša Nora Fora. Ne znate je vi! Ali morate je upoznati."

Foto: Pixsell/ Press Association /Privatni album

Nismo je morali osobno upoznati. Opisi njezinih roditelja, njezino nasmiješeno lice na naslovnicama novina, spoznaja o tome koliko se tako malo biće može boriti, sve nas je to duboko dirnulo, ujedinilo u trenu, bili smo spremni sve učiniti za našu Noru. Nažalost, njezin se život ugasio u ožujku 2013. godine, ali sjećanje na nju čuvat ćemo zauvijek.

Bolest se triput vraćala

Njeno malo i bezbrižno djetinjstvo naprasno je prekinuto 1.12.2010. godine kada joj je dijagnosticirana Akutna Limfoblastična Leukemija. Odveli su je na odjel dječje hematologije i onkologije KBC-a Rebro u Zagrebu gdje je počela dugotrajna i mukotrpna terapija koja je trajala 9 dugih mjeseci. Od samog početka ništa nije išlo glatko jer je već 27. dan liječenja Nora završila u komi. Koma je trajala punih 11 dana i već tada, bila je „otpisana“. No, probudila se! I počela život ispočetka. Ponovno je učila hodati, pričati, jesti… Odradila je svoju terapiju i otpuštena je kući na terapiju održavanja. Polako se vraćala u život. Bila je, skoro zdrava. I tako 10 punih mjeseci dok se bolest nije vratila. Ponovno je završila u bolnici i prolazila kroz dugotrajne kemoterapije. I tako 6 mjeseci. I sve je išlo svojim tokom. Sve je bilo dobro i onda se ponovno vratila. Bolest joj se ukupno vratila 3 puta do 5. godine života. U Hrvatskoj za nju više nije bilo lijeka.

Zadnja šansa u Americi

A onda su roditelji saznali za novu metodu liječenja u Dječjoj bolnici u Philadelphiji (The Children’s Hospital of Philadelphia) koja je snažno odjeknula u medijima baš onda kad je Nora primala posljednju liniju obrane. Posljednji lijek koji ju je mogao spasiti. U samo nekoliko dana građani su prikupili više od 5 milijuna kuna.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

Nora je otputovala u Philadelphiju na liječenje kako bi se uključila u prvu eksperimentalnu terapiju koja uključuje oslabljeni oblik HIV-a. Nažalost, problemi su počeli odmah po dolasku. Nora se osjećala slabo i stanje joj se počelo pogoršavati. Dobila je infekciju zbog koje se nije moglo nastaviti s terapijom te je preminula 20. ožujka 2013. godine u 5:20 po hrvatskom vremenu. Imala je 5 godina.

Zaklada koju su njezini roditelji osnovali u sjećanje na nju, danas pruža financijsku pomoć roditeljima djece oboljele od malignih bolesti s naglaskom na one socijalno ugrožene, pomaže u pronalasku smještaja za roditelje, prevođenju nalaza, organizaciji humanitarnih akcija, traženju drugih mišljenja u bolnicama u inozemstvu…