AMANDMAN U DUMI

STRAŠNA najava iz Moskve. Ruska vojska će oslobađati Ruse koji su zatvoreni u inozemstvu?

Piše HINA,
Foto: Sergey Pivovarov

Rusija poduzima korake kako bi svojim oružanim snagama omogućila oslobađanje ruskih građana zatvorenih u inozemstvu ako se smatra da su nepravedno osuđeni, prema predloženom zakonu koji podržava predsjednik Vladimir Putin.

Predsjednik parlamenta Vjačeslav Volodin rekao je da će amandman biti upućen u hitnu proceduru u Dumi, opisujući ga kao mjeru za "jačanje zaštite prava naših građana od djelovanja neprijateljskih država". Očekuje se da će prijedlog, koji je vlada već odobrila, proći bez poteškoća.

Prema tim izmjenama, vojska bi mogla biti raspoređena kako bi osigurala puštanje ruskih državljana na slobodu ako Moskva procijeni da su presude ili zatvorske kazne stranih sudova ili međunarodnih pravosudnih tijela nepravedne.

Sam Putin je na potjernici Međunarodnog kaznenog suda  (ICC) u Den Haagu zbog navodnih ratnih zločina u Ukrajini.

Ruska vojna doktrina već dopušta uporabu sile u inozemstvu radi zaštite ruskih građana, što je opravdanje koje je Moskva navela prilikom invazije na Ukrajinu 2022. godine, gdje su mnogim stanovnicima na istoku izdane ruske putovnice.

Ova nova mjera proširila bi taj princip na slučajeve u kojima su Rusi zatvoreni ili procesuirani pred stranim ili međunarodnim sudovima bez sudjelovanja Moskve.

U sukobu sa Zapadom Rusija je također usvojila zakone koji joj omogućuju ignoriranje presuda stranih sudova ako se procijene suprotnima nacionalnim interesima. Moskva se više ne pridržava presuda Europskog suda za ljudska prava nakon raskida s Vijećem Europe, niti priznaje Međunarodni kazneni sud kao legitiman autoritet.

