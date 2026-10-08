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ZABIO SE U OGRADU

Strašna nesreća u Jaski! Autom razbio stanicu za bus. Imamo prve fotke. Dvoje je u bolnici

Piše Iva Tomas,
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Strašna nesreća u Jaski! Autom razbio stanicu za bus. Imamo prve fotke. Dvoje je u bolnici
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Foto: Čitatelj 24sata
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Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nesreća se dogodila oko 12.40 sati, a jedan auto sletio je s ceste. Ozlijeđene su dvije osobe...

Teška prometna nesreća bila je na samom ulazu u Jastrebarsko. Auto se zabio u autobusnu stanicu i završio na krovu. Mnoštvo se okupilo na mjestu nesreće. Nisam vidio trenutak udara i prevrtanja, ali izgleda strašno. Završio je na ogradi bivšeg sajmišta. Inače je tu sada izgradnja vrtića. Stigle su sve hitne službe, priča nam čitatelj koji se našao u blizini nesreće u Jastrebarskom.

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Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nesreća se dogodila oko 12.40 sati, a jedan auto sletio je s ceste. Ozlijeđene su dvije osobe koje su prevezli u KBC Sestre milosrdnice.

Očevid je u tijeku.

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Komentari 3
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