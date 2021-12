Prošlo je već dvije godine otkako je preminula Sue Lyon, glavna glumica kontroverznog filma Lolita koji joj je donio instantnu slavu. Lyon je preminula u 73. godini 26. prosinca 2019. godine u Hollywoodu. Iako nije naveden specifičan uzrok smrti, prije nego što je umrla se izvještavalo da je bila lošeg zdravlja.

Sue Lyon proslavila se ulogom Lolite redatelja Stanleyja Kubricka. Imala je tada 14 godina, a iako je Lolita iz Nabokove knjige imala 12, zbog određenih pravila Hollywooda u to vrijeme, njezina je dob promijenjena i u filmu. Osim dobi djevojčice, morale su se promijeniti još neke stvari iz knjige, no 'Lolita' je ostao jedan od najkontroverznijih filmova i danas.

Inspiraciju našao u pravoj priči?

Priča koja je vjerojatno inspirirala Nabokova da 1955. napiše kontroverzni roman bila je priča Florence Sally Horner koja je imala 11 godina kada ju je oteo pedofil i zatim držao u zatočeništvu naredne dvije godine. Sve je počelo 1948. godine.

Na nagovor svojih školskih prijatelja, Sally je ukrala bilježnicu iz lokalne trgovine u Camdenu, grad u američkoj saveznoj državi New Jersey. U krađi ju je uhvatio muškarac koji joj je rekao da je agent FBI-ja i rekao joj da je u problemu. Bio je to mehaničar Frank La Salle (50), osuđeni silovatelj.

Sally se prestrašila njegovih riječi i povjerovala mu. Pustio ju je da ide kući. Bila je sretna što je nije uhitio, a svojoj majci i starijoj sestri ništa nije rekla po povratku kući kako ih ne bi uzrujala.

No, tu nije bio kraj njihovih susreta.

La Salle je pronašao školu u koju je Sally išla i mjesec dana nakon njihovog prvog susreta ju je pričekao ispred ulaza. Natjerao ju je da svojoj majci kaže da je otac njenog školskog prijatelja vodi na izlet na plažu. To je i napravila. La Salle je šest mjeseci ranije pušten iz zatvora gdje je bio zbog silovanja maloljetnog djeteta.

Zarobio ju je i vodio po cijeloj zemlji. Ponegdje bi ju upisao i u školu te govorio da je to njegova kćer. Sally je u zatočeništvu bila gotovo dvije godine prije nego što je jedan od susjeda primijetio da se djevojčica čudno ponaša. On joj je pomogao da pobjegne od La Sallea 22. ožujka 1950. godine.

Na sudu tvrdio da joj je otac

Naime, dok je La Salle tog dana išao tražiti posao, Sally je sve ispričala susjedu. On joj je dao telefon da nazove stariju sestru. Dobila je njezinog supruga koji je zatim nazvao FBI. La Salle je uhićen, a Sally je na sudu rekla kako ju je svakodnevno silovao i zlostavljao.

La Salle je tijekom suđenja tvrdio da je on njezin otac, no Sallyn otac je umro kada je imala tek šest godina. Silovatelj je osuđen na 30 do 35 godina zatvora. Sudac Rocco Palese tada je rekao kako su majke diljem Amerike odahnule "kada znaju da je ovaj čovjek iza rešetaka".

Nekoliko godina nakon što je pobjegla od svog zlostavljača, Sally je poginula u prometnoj nesreći. Automobil u kojem je bila zabio se u stražnji dio kamiona. Imala je tek 15 godina.

Nabokov o njoj napisao Lolitu?

Kritičar Alexander Dolinin je 2005. godine rekao kako je moguće da su Sally i La Salle bili inspiracija za likove Humberta Humberta i Lolite.

Iako je Nabokov 1939. (gotovo deset godina prije slučaja otmice Sally) napisao novelu "Čarobnjak", priču o sredovječnom draguljaru koji postaje opsjednut djevojčicom (12). On uspijeva oženiti njezinu teško bolesnu majku, a nakon njezine smrti stječe skrbništvo nad djevojčicom. Vode je na ljetovanje i usput se zaustavlja u otrcanom provincijskom hotelu gdje se prijavljuju kao otac i kćer.

Novela je bila skica za roman Lolita, no postoji mogućnost da je i Sally djelomično postala inspiracija. Nabokov je u svakom slučaju bio upoznat s otmicom djevojčice Sally jer u 33. poglavlju Lolite piše: "Jesam li možda napravio Dolly to što je Frank Le Salle napravio Sally Horner?".