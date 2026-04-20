Izraelski vojnik uništio Isusov kip! IDF: 'To je ozbiljan incident'

Piše Filip Sulimanec,
IDF radi na tome da pomogne zajednici u vraćanju kipa na njegovo mjesto. IDF djeluje s ciljem razgradnje terorističke infrastrukture koju je Hezbollah uspostavio u južnom Libanonu te nema namjeru nanositi štetu civilnoj infrastrukturi, uključujući vjerske objekte ili vjerske simbole, objavio je IDF

IDF ovaj incident smatra iznimno ozbiljnim te naglašava da je ponašanje vojnika u potpunoj suprotnosti s vrijednostima koje se očekuju od njegovih pripadnika, objavila je izraelska vojske te najavila istragu protiv izraelskog vojnika koji na fotografiji maljem uništava kip Isusa Krista.

 - Nakon dovršetka početnog pregleda u vezi s fotografijom objavljenom ranije danas, na kojoj se vidi vojnik IDF-a kako oštećuje kršćanski simbol, utvrđeno je da fotografija prikazuje vojnika IDF-a koji djeluje u južnom Libanonu - objavio je IDF.

 - Incident istražuje Sjeverno zapovjedništvo i trenutačno se rješava kroz zapovjedni lanac. Protiv uključenih bit će poduzete odgovarajuće mjere u skladu s nalazima. Nadalje, IDF radi na tome da pomogne zajednici u vraćanju kipa na njegovo mjesto. IDF djeluje s ciljem razgradnje terorističke infrastrukture koju je Hezbollah uspostavio u južnom Libanonu te nema namjeru nanositi štetu civilnoj infrastrukturi, uključujući vjerske objekte ili vjerske simbole - zaključio je IDF.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

