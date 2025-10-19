Obavijesti

News

IMALA 0,84 PROMILA

Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici

Ivan Hruškovec
Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici
Foto: Epodravina

27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, izgubila nadzor nad vozilo. Imala je 0,84 promila

Mladić (25) poginuo je u teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo u subotu oko 21:10 sati u mjestu Suha Katalena, kraj Đurđevca.

Prema policijskom izvješću, 27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, izgubila nadzor nad vozilom. Automobil je sletio s kolnika niz travnatu padinu i prevrnuo se na bočni dio.

U nesreći je 25-godišnji suvozač smrtno stradao na mjestu događaja, dok je 34-godišnji putnik lakše ozlijeđen. Vozačica je zadobila teške tjelesne ozljede te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici Koprivnica.

Utvrđeno je da je vozačica imala 0,84 promila alkohola u krvi. U bolnici su joj uzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola i eventualne prisutnosti opojnih droga u organizmu.

Tijelo preminulog mladića prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica, gdje će se obaviti obdukcija.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć sudskog prometnog vještaka i policijskih službenika. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ove tragične nesreće.

OSTALO

