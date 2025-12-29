STRAŠNE SCENE Automobilom sletio s ceste pa udario u stup u V. Gorici: Jedan čovjek u bolnici

Prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena jedna osoba dogodila se na križanju Avenije Pape Ivana Pavla II. i državne ceste D31 u ponedjeljak oko 13.15 sati. Kako vidimo po snimkama i fotografijama koje nam šalju čitatelji, dijelovi vozila i krhotine razbacani su po cesti.

Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, u nesreći je sudjelovao jedan auto, koji je sletio s ceste i naletio na stup. Jedna osoba je ozlijeđena, a prevezli su je u KBC Zagreb.

Promet se odvija zaobilazno Rakarskom ulicom. Očevid je u tijeku.

- Prizor je strašan. Nismo vidjeli što je s osobama iz auta, ovo je najgora prometna koju sam vidio - kaže nam čitatelj.