HITNE SLUŽBE NA TERENU

STRAŠNE SCENE Automobilom sletio s ceste pa udario u stup u V. Gorici: Jedan čovjek u bolnici

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
STRAŠNE SCENE Automobilom sletio s ceste pa udario u stup u V. Gorici: Jedan čovjek u bolnici
6
Foto: Čitatelj 24sata

Prizor je strašan. Nismo vidjeli što je s osobama iz auta, ovo je najgora prometna koju sam vidio - kaže nam čitatelj

Prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena jedna osoba dogodila se na križanju Avenije Pape Ivana Pavla II. i državne ceste D31 u ponedjeljak oko 13.15 sati. Kako vidimo po snimkama i fotografijama koje nam šalju čitatelji, dijelovi vozila i krhotine razbacani su po cesti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Automobilom sletio s ceste pa udario u stup u V. Gorici 00:17
Automobilom sletio s ceste pa udario u stup u V. Gorici | Video: čitatelj/24sata

Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, u nesreći je sudjelovao jedan auto, koji je sletio s ceste i naletio na stup. Jedna osoba je ozlijeđena, a prevezli su je u KBC Zagreb.

Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Promet se odvija zaobilazno Rakarskom ulicom. Očevid je u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Velika Gorica: Automobilom sletio s ceste pa udario u stup 01:34
Velika Gorica: Automobilom sletio s ceste pa udario u stup | Video: 24sata/Marko Prpić/PIXSELL
Foto: Čitatelj 24sata
VATRA ZAHVATILA TROSJED Strava u Varaždinu: Žena (93) poginula u požaru stana. Vatra se proširila dok je ona spavala
Strava u Varaždinu: Žena (93) poginula u požaru stana. Vatra se proširila dok je ona spavala

- Prizor je strašan. Nismo vidjeli što je s osobama iz auta, ovo je najgora prometna koju sam vidio - kaže nam čitatelj.

Komentari 21
