VATRA ZAHVATILA TROSJED

Strava u Varaždinu: Žena (93) poginula u požaru stana. Vatra se proširila dok je ona spavala

Piše Iva Tomas,
Strava u Varaždinu: Žena (93) poginula u požaru stana. Vatra se proširila dok je ona spavala
Vatrogasna vozila i oprema DVD-a Vodice | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Varaždin koji su nasilno otvorili vrata stana te ugasili požar

Žena (93) smrtno je stradala u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u nedjelju oko 21.30 sati u Varaždinu. Kako su očevidom utvrdili, do požara je došlo na 7. katu zgrade u stanu u kojem je 93-godišnjakinja živjela sama, piše varaždinska policija.

Žar cigarete uzrokovao je plamen, koji se proširio na vuneni pokrivač te trosjed na kojem je žena spavala. Vatra je zahvatila njenu odjeću i tijelo, uslijed čeka je smrtno stradala.

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Varaždin koji su nasilno otvorili vrata stana te ugasili požar. Mrtvozornik je konstatirao smrt te je tijelo nesretne žene po dovršenom očevidu predano članovima obitelji.

