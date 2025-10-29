Obavijesti

Galerija

Komentari 1
RAZARAJUĆE POSLJEDICE

Strašne scene na otoku: Evo kako Jamajka izgleda nakon što ju je poharao uragan Melissa

Iznimno snažan uragan Melissa kreće se prema Kubi nakon što je u jučer pogodio Jamajku. S vjetrovima koji se približavaju brzini od 300 kilometara na sat, uragan kategorije 5, stigao je do kopna zapadne Jamajke oko podneva
1048794449
Iznimno snažan uragan Melissa kreće se prema Kubi nakon što je poharao Jamajku. Radi se o najsnažnijoj oluji s kojom se ta otočna zemlja ikad suočila
1/21
Iznimno snažan uragan Melissa kreće se prema Kubi nakon što je poharao Jamajku. Radi se o najsnažnijoj oluji s kojom se ta otočna zemlja ikad suočila | Foto:
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025