RAZARAJUĆE POSLJEDICE Strašne scene na otoku: Evo kako Jamajka izgleda nakon što ju je poharao uragan Melissa

Iznimno snažan uragan Melissa kreće se prema Kubi nakon što je u jučer pogodio Jamajku. S vjetrovima koji se približavaju brzini od 300 kilometara na sat, uragan kategorije 5, stigao je do kopna zapadne Jamajke oko podneva