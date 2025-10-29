Strašne scene na otoku: Evo kako Jamajka izgleda nakon što ju je poharao uragan Melissa

Iznimno snažan uragan Melissa kreće se prema Kubi nakon što je u jučer pogodio Jamajku. S vjetrovima koji se približavaju brzini od 300 kilometara na sat, uragan kategorije 5, stigao je do kopna zapadne Jamajke oko podneva
Poginulo je sedmero ljudi. Velik dio Jamajke je bez struje i interneta
Premijer Jamajke Andrew Holness rekao je da su prva izvješća pokazala razarajuće posljedice uragana Melissa na otoku
Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel objavio je da je zbog uragana Melisse evakuirano više od 735 tisuća ljudi diljem zemlje
Humanitarne organizacije čekaju da se razjasni razmjer razaranja koje je iza sebe ostavila Melissa. Spremni su na najgore
Ovo je najgori uragan koji je pogodio Jamajku otkako se vode meteorološke evidencije
Premijer Andrew Holmes proglasio je otok "zonom katastrofe"
Nakon što je izgubila dio snage i degradirana je na 4. kategoriju, Melissa je počela napuštati Jamajku prema Kubi
Melissa je na tom putu počela jačati, a prema američkom Nacionalnom centru za uragane (NHC) situacija je "izuzetno opasna"
