Masovno trovanje u BiH: Više od 100 otrovanih, i kod djece otkrili tragove teških metala

U općini Vareš u BiH vlada velika zdravstvena kriza. Naime, kako navode građani, najnoviji nalazi testiranja na prisutnost olova u krvi kod više od 100 stanovnika Vareša potvrđuju da je trovanje ovim teškim metalom daleko veće nego što se u početku moglo pretpostaviti, piše N1BiH.

Ovoga puta prisutnost olova u krvi utvrđena je ne samo kod stanovnika koji žive u neposrednoj blizini deponija rudnika tvrtke DPM Metalii, u naseljima Pržići i Daštansko, već i kod građana koji žive u samom središtu Vareša. Ispitivanja provedena u prosincu prošle godine pokazala su da je kod svih 44 testirane osobe, različitih starosnih skupina, zabilježeno prisustvo olova u krvi. U međuvremenu je, u privatnom aranžmanu, testirano još devet osoba, a njihovi nalazi samo su potvrdili alarmantne pokazatelje. Posebno zabrinjava činjenica da je olovo pronađeno i u nalazima petoro djece mlađe od šest godina.

Posljednja testiranja pokazuju da su kod nekih osoba zabilježene izrazito visoke koncentracije olova u krvi, u pojedinim slučajevima i desetine, pa čak i stotinu puta iznad referentnih vrijednosti.

„Prisustvo olova u krvi predstavlja izuzetno kompleksan zdravstveni problem, jer u ljudskom organizmu ne postoji fiziološka potreba za olovom. Moderna medicina zastupa stav da ne postoji ‘sigurna’ doza olova u organizmu“, ističu stručnjaci iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.