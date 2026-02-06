Obavijesti

News

Komentari 2
VISOKE RAZINE OLOVA

Masovno trovanje u BiH: Više od 100 otrovanih, i kod djece otkrili tragove teških metala

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Masovno trovanje u BiH: Više od 100 otrovanih, i kod djece otkrili tragove teških metala
Fotografije iz zraka općine Vareš | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Ovoga puta prisutnost olova u krvi utvrđena je ne samo kod stanovnika koji žive u neposrednoj blizini deponija rudnika tvrtke DPM Metalii, u naseljima Pržići i Daštansko, već i kod građana koji žive u samom središtu Vareša

Admiral

U općini Vareš u BiH vlada velika zdravstvena kriza. Naime, kako navode građani, najnoviji nalazi testiranja na prisutnost olova u krvi kod više od 100 stanovnika Vareša potvrđuju da je trovanje ovim teškim metalom daleko veće nego što se u početku moglo pretpostaviti, piše N1BiH.

Ovoga puta prisutnost olova u krvi utvrđena je ne samo kod stanovnika koji žive u neposrednoj blizini deponija rudnika tvrtke DPM Metalii, u naseljima Pržići i Daštansko, već i kod građana koji žive u samom središtu Vareša. Ispitivanja provedena u prosincu prošle godine pokazala su da je kod svih 44 testirane osobe, različitih starosnih skupina, zabilježeno prisustvo olova u krvi. U međuvremenu je, u privatnom aranžmanu, testirano još devet osoba, a njihovi nalazi samo su potvrdili alarmantne pokazatelje. Posebno zabrinjava činjenica da je olovo pronađeno i u nalazima petoro djece mlađe od šest godina.

GRAĐANI ZABRINUTI VIDEO Hercegovina pod vodom: Poplavile kuće i naselja, rijeke rastu. Najavili još obilne kiše...
VIDEO Hercegovina pod vodom: Poplavile kuće i naselja, rijeke rastu. Najavili još obilne kiše...

Posljednja testiranja pokazuju da su kod nekih osoba zabilježene izrazito visoke koncentracije olova u krvi, u pojedinim slučajevima i desetine, pa čak i stotinu puta iznad referentnih vrijednosti.

„Prisustvo olova u krvi predstavlja izuzetno kompleksan zdravstveni problem, jer u ljudskom organizmu ne postoji fiziološka potreba za olovom. Moderna medicina zastupa stav da ne postoji ‘sigurna’ doza olova u organizmu“, ističu stručnjaci iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!
UŽAS

VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant
Kekin: Plenković je u pravu. Napisat ću navijačku pjesmu za sve sportaše od 5. do 7. mjesta
PONEDJELJAK U PODNE

Kekin: Plenković je u pravu. Napisat ću navijačku pjesmu za sve sportaše od 5. do 7. mjesta

Najava pjesme je stigla nakon što je premijer u utorak na konferenciji za medije oko dočeka hrvatskih rukometaša na trgu 'bocnuo' pjevača
Misteriozni Banožićevi svjedoci pojavili se nakon dvije godine! Nazvali smo ih, evo što kažu...
EKSKLUZIVNO

Misteriozni Banožićevi svjedoci pojavili se nakon dvije godine! Nazvali smo ih, evo što kažu...

Odvjetnica bivšeg HDZ-ovog ministra na suđenju je rekla kako im se javio bračni par koji je prvi nazvao policiju nakon nesreće. Nesreća je bila 2023., a oni su se tek sada pojavili...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026