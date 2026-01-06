Obavijesti

VIDEO Hercegovina pod vodom: Poplavile kuće i naselja, rijeke rastu. Najavili još obilne kiše...

Piše HINA,
Foto: Buka

Stožer Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije sa sjedištem u Mostaru upozorio je na opasnosti koje bi mogle donijeti obilne oborine koje se očekuju u sljedeća dva dana

Na području Hercegovine u posljednja 24 sata poplavljene su obiteljske kuće i naselja, izlile su se rijeke i aktivirala su se klizišta pa prognoze novih još oblinijih padalina izazivaju zabrinutost građana i vlasti.   

Stožer Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije sa sjedištem u Mostaru upozorio je na opasnosti koje bi mogle donijeti obilne oborine koje se očekuju u sljedeća dva dana.

Prema meteorološkim prognozama, lokalno se očekuje i više od 200 litara kiše po četvornom metru, što može izazvati bujične poplave, izlijevanje rijeka iz korita i nova klizišta. Takva količina padalina zabilježena je ujesen 2024. godine kada su posljedice u BiH bile tragične s 27 poginulih osoba.    

Civilna zaštita upozorava da intenzivne oborine mogu dovesti do ugrožavanja života i zdravlja stanovništva, ozbiljnih prometnih poteškoća, prekida u opskrbi električnom energijom i otežanog pristupa pojedinim naseljima. Nadležnim službama i javnim poduzećima preporučeno je stanje povećane pripravnosti, provođenje preventivnih mjera te osiguranje spremnosti ljudstva i mehanizacije za moguće hitne intervencije.

ZBOG OBILNIH PADALINA BiH traži pomoć EU za satelitsko snimanje poplavljenih područja
BiH traži pomoć EU za satelitsko snimanje poplavljenih područja

Agencija za vodno područje Jadranskog mora izvijestila je da se bilježi rast vodostaja svih rijeka, a redovna obrana od poplava proglašena je na rijekama Neretvi, Trebižatu, Buni i Radobolji. Zabilježena su i lokalna izlijevanja vodotoka, kao i pojave bujičnih i urbanih poplava. Nekoliko je naselja i obiteljskih kuća poplavljeno. 

Vatrogasne postrojbe intervenirale su zbog izlijevanja podzemnih i oborinskih voda u više mostarskih naselja, dok je u naselju Cim zabilježeno novo klizište zbog kojeg je osam kuća ostalo odsječeno. Poplavljeno je i naselje Malo Polje.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH priopćilo je da će Izbjegličko-prihvatni centar Salakovac u Mostaru omogućiti privremeni smještaj građana čiji su domovi ugroženi uslijed obilnih padalina.

