STRAŠNO Žena ostavila koze bez hrane i vode i odselila se, spašavaju ih Vukovarske šapice

"Ovaj horor traje već duže, nije to od danas, ali žena u svom svojem očaju više nije znala koga da zove, pa je nazvala nas…U kući koju je gospođa koja nas je pozvala naslijedila, je živjela podstanarka, vlasnica životinja, a komunalni redar sela gdje se nalaze, te načelnik istog sela, kažu da to nije više njihov problem, iako su jadne gladne životinje u očaju počele bježati po cesti, upadati ljudima u vrtove, kako bi se najele bilo čega…čak je i policija izlazila na teren…Ne znamo koliko dugo su one ostavljene tako bez vode i hrane, ali po njihovom fizičkom stanju, možete vidjeti da se ne radi o samo nekoliko dana…Ovim putem se obraćam Ministarstvu poljoprivrede, dirhu, načelniku sela, te svima odgovornima za ovaj monstruozni čin, da vas pitam kako spavate??!!", tako počinje očajnički apel udruge Vukovarske šapice na Facebooku. Predsjednica udruge Samanta Mađarac pojasnila nam je da se radi o napuštenim životinjama kojima su članovi njene udruge počeli nositi slamu i vodu kako bi ih spasili do udomljavanja. Nalaze se u slavonskom selu Banovci kod Tovarnika. Udruzi Vukovarske šapice stigao je poziv očajnih mještana u čija dvorišta provaljuju napuštene koze kako bi se domogle bilo kakve hrane, pritom uništavajući sve pred sobom

- Njihova ih je vlasnica protuzakonito označila, a onda se odselila u drugi grad. Mi ih ne smijemo dirati ni micati jer nisu naše. Čekamo ponedjeljak kako bi naš odvjetnik poslao nadležnim institucijama zahtjev za hitnim postupanjem jer smo već našli neke opg-ove i druge ljude koji bi ih mogli zbrinuti - kaže Mađarac. Dodaje kako im volonteri do tada nose hranu i vodu i opisuje nam kaos koji pritom nastaje.

- Životinje su toliko zanemarivane i iscrpljene da počnu gaziti jedne po drugima kada im se donese hrana. A neke od njih ne mogu ni ustati od slabosti pa jedu u ležećem položaju - opisala je horor Mađarac.