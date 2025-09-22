Prometni policajci su kod vozača (41) izmjerili 3.41 promila alkohola. Uz to, test na droge bio je pozitivan pa su mu uzeli krv i urin za vještačenje
STRAVA Drogirana pijandura s 3.4 promila vozila dijete kod Varaždina. Uhitili su ga!
Prometni policajci zaustavili su prošlog petka oko 22.15 sati u Topličkoj ulici u Gornjem Knegincu auto kojeg je vozio muškarac (41). Odmah su vidjeli kako je pijan, a na stražnjem sjedalu, u dječjoj sjedalici, vozio je dijete (7) koje nije bilo vezano.
Pristao je na alkotest, koji je pokazao kako u tijelu ima 3.41 promila alkohola.Također je testiranjem na droge utvrđen pozitivan nalaz te su izuzeti uzorci krvi i urina radi vještačenja.
- Zbog sumnje da će nastaviti sa činjenjem prekršaja 41-godišnjak je priveden u Policijsku postaju Varaždin i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Dijete je uz koordinaciju s nadležnom službom, predano na čuvanje osobi od povjerenja - naveli su iz policije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+