STRAVA Europol razbio mrežu predatora: Žene drogirali pa silovali, sve snimali i dijelili

Međunarodna policijska operacija u kojoj sudjeluje sedam zemalja razotkrila je organizirane mreže počinitelja koji su drogirali i silovali svoje partnerice te putem zatvorenih internetskih grupa međusobno razmjenjivali savjete, koordinirali napade i dijelili snimke zlostavljanja, objavili su u četvrtak Europol i britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala (NCA).

Prema navodima istražitelja, kako prenosi CNN, žrtve su u većini slučajeva žene koje su prethodno omamljene, nakon čega su seksualno zlostavljane. Počinitelji su koristili šifrirane aplikacije za dopisivanje, internetske forume i zatvorene chat grupe kako bi razmjenjivali iskustva, normalizirali nasilje, dijelili informacije o drogama te objavljivali fotografije i videosnimke zločina.

U zajedničkoj istrazi sudjeluju njemačke i britanske službe, uz potporu policijskih tijela iz Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Kanade, Francuske, Mađarske, Nizozemske i Španjolske. Operacija, nazvana Projekt Meduza (Project Medusa), pokrenuta je u travnju s ciljem suzbijanja, kako navodi britanski NCA, "rastuće prijetnje".

Od početka operacije istražitelji su identificirali više od 150 počinitelja i žrtava te otvorili više od 270 novih istraga. Dosad je uhićeno 57 osoba.

Prema podacima britanskog NCA-a, mnoge žrtve nisu ni znale da su bile seksualno zlostavljane sve dok ih nije kontaktirala policija. Zločine su, kako navode, najčešće počinile osobe koje su žrtve poznavale i kojima su vjerovale, a u pojedinim slučajevima sudjelovalo je više međusobno povezanih počinitelja.

- Seksualni napadi uz pomoć droga više nisu izolirano ponašanje, nego su sve organiziraniji, provode se putem koordiniranih mreža i omogućeni su digitalnim platformama, što zahtijeva sofisticiraniji operativni odgovor - rekao je zamjenik ravnatelja britanskog NCA-a Nigel Leary.

Europol upozorava da počinitelji nastoje "objektificirati i dehumanizirati" svoje žrtve te da u nekim slučajevima zlostavljanje traje godinama. U zatvorenim internetskim grupama razmjenjuju informacije o tome koje droge koristiti, kako ih primijeniti, kako izbjeći otkrivanje te dijele fotografije i videosnimke seksualnog nasilja.

Voditeljica za slučajeve silovanja i teških seksualnih kaznenih djela pri britanskom Državnom odvjetništvu Siobhan Blake rekla je da je riječ o "nekim od najstrašnijih slučajeva" koje je vidjela tijekom svoje karijere.

Žrtve su izložene strašnim seksualnim zločinima u vlastitim domovima, što predstavlja krajnju izdaju njihova povjerenja - poručila je.

Policija upozorava da žrtve mogu biti osobe bilo koje dobi i društvenog statusa te poziva sve koji sumnjaju da su bili žrtve seksualnog napada uz pomoć droga da se jave nadležnim tijelima.

Istraga dolazi nakon slučaja Francuskinje Gisèle Pelicot, koji je potresao javnost. Njezin bivši suprug Dominique Pelicot osuđen je 2024. na 20 godina zatvora jer je organizirao da deseci muškaraca siluju njegovu suprugu dok je bila bez svijesti. U tom je slučaju osuđeno još 50 osoba.

Foto: Sarah Meyssonnier

Europol navodi da je operacija pokrenuta i nakon CNN-ove tajne istrage koja je razotkrila internetske mreže muškaraca koji druge podučavaju kako drogirati i silovati svoje partnerice.

Posljednjih godina u Europi je zabilježeno više sličnih slučajeva. Njemački državljanin Fernando P. osuđen je prošle godine na osam godina i šest mjeseci zatvora zbog toga što je godinama drogirao i silovao svoju suprugu te snimke zločina dijelio na internetu. Ove godine na doživotni zatvor osuđen je i Zhenhao Zou zbog silovanja deset žena u Ujedinjenom Kraljevstvu i Kini, nakon što ih je preko društvenih mreža i aplikacija za upoznavanje namamio u svoje stanove, drogirao i seksualno zlostavljao.

U travnju su poljske vlasti uhitile muškarca povezanog sa slučajem koji je bio predmet CNN-ove istrage. Prema navodima medija, riječ je o osobi koja je bila član privatne Telegram grupe s gotovo tisuću korisnika posvećene razmjeni savjeta o drogiranju i silovanju partnerica.

Unatoč dosadašnjim uhićenjima, britanski NCA upozorava da stvarni broj žrtava i razmjeri ovih kaznenih djela nisu poznati te su gotovo sigurno znatno veći od službeno evidentiranih. Stručnjaci ističu da počinitelji neprestano mijenjaju metode djelovanja, zbog čega je takve slučajeve sve teže dokazati na sudu.