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POD ISTRAGOM

Šok za Zelenortske Otoke! Kapetanu prijeti čak 20 godina zatvora zbog silovanja Brazilke

Piše Issa Kralj,
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Šok za Zelenortske Otoke! Kapetanu prijeti čak 20 godina zatvora zbog silovanja Brazilke
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Foto: Phil Noble

Naime, jedan od njihovih ključnih igrača kapetan Ryan Mendes nalazi se pod istragom novozelandske policije zbog sumnji da je silovao Brazilku u ožujku ove godine.

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 Nogometna reprezentacija Zelenortskih Otoka napravila je pravu senzaciju na Svjetskom prvenstvu i izborila nokaut-fazu kao drugoplasirana momčad u skupini. U šesnaestini finala čeka ih ogled protiv aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca, a Otočani se nalaze u problemu. 

Naime, jedan od njihovih ključnih igrača kapetan Ryan Mendes nalazi se pod istragom novozelandske policije zbog sumnji da je silovao Brazilku u ožujku ove godine. Šokantna je to vijest za reprezentaciju koja je postigla jedan od najvećih uspjeha u svojoj povijesti. 

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Mendes je pod istragom slučaja koji se dogodio u ožujku u hotelu u kojemu je boravio s reprezentacijom. Brazilku je angažirao Novozelandski nogometni savez kao prevoditeljicu za delegaciju Zelenortskih Otoka, čiji je službeni jezik portugalski te kako bi pružila operativnu podršku dok traje ciklus prijateljskih utakmica. 

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Foto: TROY TAORMINA

Prema pisanju brazilskog GE Globa, forenzičkim pregledom su na ženi utvrđene brojne ozljede. Novozelandska policija potvrdila je da je istraga u tijeku. Predviđeno je da će cijela istraga trajati oko šest mjeseci, a navodno postoje i snimke videonadzora. 

Nogometni savez Zelenortskih Otoka i krovna nogometna organizacija Fifa još uvijek se nije oglasila o novonastaloj situaciji.  Brazilka i njen suprug su 10. svibnja podnijeli su izvansudske obavijesti Savezu Zelenortskih Otoka i FIFA-i, s izvješćem, dokazima i zahtjevom za isključenjem igrača sa Svjetskog prvenstva. Deset dana kasnije ispunili su FIFA-in obrazac za zaštitu, koji se koristi za pritužbe, ali nisu dobili odgovor. 

Ako istraga dokaže da je Mendes kriv, kapetanu Zelenortskih Otoka prijeti do čak 20 godina zatvora. 

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