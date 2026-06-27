Šok za Zelenortske Otoke! Kapetanu prijeti čak 20 godina zatvora zbog silovanja Brazilke

Nogometna reprezentacija Zelenortskih Otoka napravila je pravu senzaciju na Svjetskom prvenstvu i izborila nokaut-fazu kao drugoplasirana momčad u skupini. U šesnaestini finala čeka ih ogled protiv aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca, a Otočani se nalaze u problemu.

Naime, jedan od njihovih ključnih igrača kapetan Ryan Mendes nalazi se pod istragom novozelandske policije zbog sumnji da je silovao Brazilku u ožujku ove godine. Šokantna je to vijest za reprezentaciju koja je postigla jedan od najvećih uspjeha u svojoj povijesti.

Mendes je pod istragom slučaja koji se dogodio u ožujku u hotelu u kojemu je boravio s reprezentacijom. Brazilku je angažirao Novozelandski nogometni savez kao prevoditeljicu za delegaciju Zelenortskih Otoka, čiji je službeni jezik portugalski te kako bi pružila operativnu podršku dok traje ciklus prijateljskih utakmica.

Foto: TROY TAORMINA

Prema pisanju brazilskog GE Globa, forenzičkim pregledom su na ženi utvrđene brojne ozljede. Novozelandska policija potvrdila je da je istraga u tijeku. Predviđeno je da će cijela istraga trajati oko šest mjeseci, a navodno postoje i snimke videonadzora.

Nogometni savez Zelenortskih Otoka i krovna nogometna organizacija Fifa još uvijek se nije oglasila o novonastaloj situaciji. Brazilka i njen suprug su 10. svibnja podnijeli su izvansudske obavijesti Savezu Zelenortskih Otoka i FIFA-i, s izvješćem, dokazima i zahtjevom za isključenjem igrača sa Svjetskog prvenstva. Deset dana kasnije ispunili su FIFA-in obrazac za zaštitu, koji se koristi za pritužbe, ali nisu dobili odgovor.

Ako istraga dokaže da je Mendes kriv, kapetanu Zelenortskih Otoka prijeti do čak 20 godina zatvora.