Naime, jedan od njihovih ključnih igrača kapetan Ryan Mendes nalazi se pod istragom novozelandske policije zbog sumnji da je silovao Brazilku u ožujku ove godine.
Šok za Zelenortske Otoke! Kapetanu prijeti čak 20 godina zatvora zbog silovanja Brazilke
Nogometna reprezentacija Zelenortskih Otoka napravila je pravu senzaciju na Svjetskom prvenstvu i izborila nokaut-fazu kao drugoplasirana momčad u skupini. U šesnaestini finala čeka ih ogled protiv aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca, a Otočani se nalaze u problemu.
Naime, jedan od njihovih ključnih igrača kapetan Ryan Mendes nalazi se pod istragom novozelandske policije zbog sumnji da je silovao Brazilku u ožujku ove godine. Šokantna je to vijest za reprezentaciju koja je postigla jedan od najvećih uspjeha u svojoj povijesti.
Mendes je pod istragom slučaja koji se dogodio u ožujku u hotelu u kojemu je boravio s reprezentacijom. Brazilku je angažirao Novozelandski nogometni savez kao prevoditeljicu za delegaciju Zelenortskih Otoka, čiji je službeni jezik portugalski te kako bi pružila operativnu podršku dok traje ciklus prijateljskih utakmica.
Prema pisanju brazilskog GE Globa, forenzičkim pregledom su na ženi utvrđene brojne ozljede. Novozelandska policija potvrdila je da je istraga u tijeku. Predviđeno je da će cijela istraga trajati oko šest mjeseci, a navodno postoje i snimke videonadzora.
Nogometni savez Zelenortskih Otoka i krovna nogometna organizacija Fifa još uvijek se nije oglasila o novonastaloj situaciji. Brazilka i njen suprug su 10. svibnja podnijeli su izvansudske obavijesti Savezu Zelenortskih Otoka i FIFA-i, s izvješćem, dokazima i zahtjevom za isključenjem igrača sa Svjetskog prvenstva. Deset dana kasnije ispunili su FIFA-in obrazac za zaštitu, koji se koristi za pritužbe, ali nisu dobili odgovor.
Ako istraga dokaže da je Mendes kriv, kapetanu Zelenortskih Otoka prijeti do čak 20 godina zatvora.
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