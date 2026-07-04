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IDENTITET NEPOZNAT

Strava kod Legrada: U rijeci Dravi pronašli tijelo muškarca

Piše HINA,
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Strava kod Legrada: U rijeci Dravi pronašli tijelo muškarca
Foto: Policija
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Kako je izvijestila Policijska uprava koprivničko-križevačka, tijelo je pronađeno u poslijepodnevnim satima, a djelatnici hitne medicinske pomoći na mjestu događaja konstatirali su smrt muškarca

Tijelo zasad nepoznatog muškarca pronađeno je u subotu poslijepodne u rijeci Dravi nedaleko Legrada te policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti njegove smrti, a prije otprilike dva tjedna nedaleko od tog mjesta utopio se osmogodišnjak.

Kako je izvijestila Policijska uprava koprivničko-križevačka, tijelo je pronađeno u poslijepodnevnim satima, a djelatnici hitne medicinske pomoći na mjestu događaja konstatirali su smrt muškarca.

Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja identiteta preminule osobe te svih okolnosti tragičnog događaja.

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Na istom dijelu rijeke Drave prije nešto više od dva tjedna dogodila se još jedna tragedija. Oko dva kilometra nizvodno od mjesta nestanka u Selnici Podravskoj, 20. lipnja pronađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka za kojim su policija, sve žurne službe i brojni volonteri intenzivno tragali od 17. lipnja navečer.

Tada je mrtvozornica utvrdila da na tijelu djeteta nije bilo po život opasnih ozljeda, a po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu obavljena je obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Nakon te tragedije policija je ponovno pozvala građane da se kupaju isključivo na uređenim i nadziranim kupalištima te upozorila na opasnosti koje predstavljaju rijeke zbog jakih struja, virova, naglih promjena dubine i podvodnih vrtloga.

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