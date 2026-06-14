Dječak skočio u Dravu i utopio se. Policija poslala upozorenje: 'Pazite na ovo kod kupanja...'

U subotu popodne utopio se mladić u rijeci Dravu u blizini Gornjeg Hrašćana u Međimurju. Policija je u 12:15 sati zaprimila dojavu o nestanku mladića prilikom kupanja u starom koritu rijeke.

Provedenim očevidom te prikupljenim obavijestima na mjestu događaja utvrdili su kako se skupina mladića kupala na navedenom području, pri čemu je jedan maloljetnik s obale skočio u rijeku Dravu te otplivao prema središnjem dijelu toka rijeke. U jednom trenutku glavni tok rijeke povukao ga je ispod površine vode nakon čega više nije izronio. Odmah po zaprimanju dojave pokrenuta opsežna potraga tijekom koje su korišteni dronovi i ronioci.





Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici i djelatnici hitne medicinske pomoći te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Čakovec i Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Nažalost, u 14:20 sati ronioci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec pronašli su beživotno tijelo maloljetnog mladića.



Na mjesto događaja izašao je mrtvozornik koji je pregledom tijela utvrdio kako nema tragova koji bi upućivali na nasilnu smrt, već je zaključio da je smrt nastupila uslijed utapanja. Policija izražava sućut obitelji preminulog mladića.



- Kako bi izbjegli tragične događaje i maksimalno povećali sigurnost kupača, podsjećamo građane da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi. Želimo upozoriti kupaće na potencijalne opasnosti i pružiti savjete kako se ponašati na kupališnim mjestima - napisali su iz policije.

Građanima savjetuju da se kupaju isključivo na uređenim i nadziranim kupalištima, da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima te izbjegavaju područja s naglim promjenama dubine, da ne precjenjuju svoje plivačke sposobnosti, da ne plivaju sami i da se ne udaljavaju od ostalih kupača. Dodaju kako kupaći ne bi smjelu ulaziti u vodu pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava.

- Vodite posebnu brigu o djeci i maloljetnicima te ih ne ostavljajte bez nadzora uz vodu. Imajte na umu da rijeke, jezera i šljunčare često imaju hladne struje, muljevito dno i jake podvodne vrtloge koji mogu predstavljati ozbiljnu opasnost i za iskusne plivače. Rijeke su najopasnije jer su protočne, imaju često virove, zatim usjeke i često mijenjaju svoj tok - dodaju iz policije.





Jezera, kako naglašavaju, imaju nagle promjene dubine i temperature, odnosno, temperatura je u jezeru na površini toplija, a u dubini hladnija. Velik problem kupačima ponekad predstavlja i raslinje o koje se zapletu, pa se zbog panike do koje može doći, mogu i utopiti. Vrebaju i brojne druge nepredvidive posljedice, poput slomljene kralježnice, vrata ili noge nakon skakanja na glavu u nepoznate dubine.