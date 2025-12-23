Strava kod Petrinje: Auto pao s dizalice i ubio muškarca (47)

Sisačko-moslavačka policija je izvijestila kako se jučer navečer na petrinjskom području u mjestu Nebojan, dogodio nesretni slučaj sa smrtnom posljedicom.

- U garaži prilikom popravka vlastitog automobila koji je bio podignut pripadajućom dizalicom, došlo je do skliznuća vozila s dizalice i pada na 47-godišnjaka uslijed čega je isti smrtno stradao - rekli su iz policije.

Dodaju da je na mjestu događaja obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.