Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, rekli su iz policije
Strava kod Petrinje: Auto pao s dizalice i ubio muškarca (47)
Sisačko-moslavačka policija je izvijestila kako se jučer navečer na petrinjskom području u mjestu Nebojan, dogodio nesretni slučaj sa smrtnom posljedicom.
- U garaži prilikom popravka vlastitog automobila koji je bio podignut pripadajućom dizalicom, došlo je do skliznuća vozila s dizalice i pada na 47-godišnjaka uslijed čega je isti smrtno stradao - rekli su iz policije.
Dodaju da je na mjestu događaja obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
