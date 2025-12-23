Obavijesti

News

Komentari 2
POLICIJA OBJAVILA

Strava kod Petrinje: Auto pao s dizalice i ubio muškarca (47)

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Strava kod Petrinje: Auto pao s dizalice i ubio muškarca (47)
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, rekli su iz policije

Sisačko-moslavačka policija je izvijestila kako se jučer navečer na petrinjskom području u mjestu Nebojan, dogodio nesretni slučaj sa smrtnom posljedicom.

- U garaži prilikom popravka vlastitog automobila koji je bio podignut pripadajućom dizalicom, došlo je do skliznuća vozila s dizalice i pada na 47-godišnjaka uslijed čega je isti smrtno stradao - rekli su iz policije. 

OBJAVILI DETALJE Policajac sa gotovo 2 promila sletio s ceste: 'Bit će kažnjen'
Policajac sa gotovo 2 promila sletio s ceste: 'Bit će kažnjen'

Dodaju da je na mjestu događaja obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
NEVJEROJATNO

Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli
Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede
STRAVA U NUNSPEETU

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede

Na mjesto nesreće odmah su stigla vozila Hitne, policije, došli su i vatrogasci...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025