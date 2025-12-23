Obavijesti

Strava kod Teksasa! Pao zrakoplov meksičke mornarice, najmanje pet ljudi poginulo

Piše Hina,
Foto: Pixabay

Zrakoplov je prevozio osam osoba - četiri pripadnika mornarice i četiri civila....

Najmanje pet osoba poginulo je u padu malog zrakoplova meksičke mornarice kod obale Teksasa u blizini grada Galvestona tijekom humanitarne misije, priopćilo je tajništvo meksičke mornarice.

Zrakoplov je prevozio osam osoba - četiri pripadnika mornarice i četiri civila.

Jedna osoba je nestala, a dvije su preživjele.

Zrakoplov je bio na humanitarnoj misiji i pružao specijalizirani medicinski prijevoz.

Provest će se istraga kako bi se utvrdili uzroci nesreće, priopćile su meksičke vlasti. 

