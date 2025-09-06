Strava kod Zadra: Muškarac poginuo u prometnoj nesreći, zatvorili cestu za sav promet

Muškarac je poginuo u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti DC-08 u mjestu Murvica Gornja u subotu, 6. rujna oko 17 sati, izvijestili su iz PU zadarske.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, kao i druge žurne službe. Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovalo je osobno vozilo i motocikl.

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, od 17.22 sati za promet zatvorena je DC-08 od Murvice Gornje prema Poličniku te se promet odvija zaobilaznim pravcima.

