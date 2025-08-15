Strava kraj Kutine! Pronađeno tijelo dječaka u rijeci Pakri

Pronađeno je tijelo dječaka (14) u rijeci Pakri kraj Kutine, potvrdili su nam iz sisačko-moslavačke policije.

Policija je na terenu te provodi očevid kako bi se saznale okolnosti nesretnog događaja.

Iz policije su nam kazali kako je bio prijavljen nestanak dječaka te je u međuvremenu tijelo pronađeno.