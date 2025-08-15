Obavijesti

News

RANIJE PRIJAVILI NESTANAK

Strava kraj Kutine! Pronađeno tijelo dječaka u rijeci Pakri

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Strava kraj Kutine! Pronađeno tijelo dječaka u rijeci Pakri
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Policija je na terenu te provodi očevid kako bi se saznale okolnosti nesretnog događaja

Pronađeno je tijelo dječaka (14) u rijeci Pakri kraj Kutine, potvrdili su nam iz sisačko-moslavačke policije.

Policija je na terenu te provodi očevid kako bi se saznale okolnosti nesretnog događaja.

Iz policije su nam kazali kako je bio prijavljen nestanak dječaka te je u međuvremenu tijelo pronađeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču
VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču

Nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, izglednije u unutrašnjosti. Lokalno je moguća i tuča, stoji u prognozi N1 televizije...
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'
UŽAS

VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...
TEMPERATURE NAGLO PALE

Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...

Nevrijeme je donijelo nagli pad temperature, u Dubravi s 31 na 19, a u Cisti Velikoj čak s 32 na 17 stupnjeva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025