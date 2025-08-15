Policija je na terenu te provodi očevid kako bi se saznale okolnosti nesretnog događaja
RANIJE PRIJAVILI NESTANAK
Strava kraj Kutine! Pronađeno tijelo dječaka u rijeci Pakri
Pronađeno je tijelo dječaka (14) u rijeci Pakri kraj Kutine, potvrdili su nam iz sisačko-moslavačke policije.
Policija je na terenu te provodi očevid kako bi se saznale okolnosti nesretnog događaja.
Iz policije su nam kazali kako je bio prijavljen nestanak dječaka te je u međuvremenu tijelo pronađeno.
